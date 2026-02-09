Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Câmeras mostram produtos químicos sendo manipulados antes de morte em aula de natação; veja

Imagens também registraram o momento em que alunos começam a passar mal; uma mulher morreu

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 21:22

Câmeras de segurança da academia registraram momento em que alunos passaram mal
Câmeras de segurança da academia registraram momento em que alunos passaram mal Crédito: Reprodução

Câmeras de segurança da academia C4 Gym, em São Paulo, onde uma mulher morreu e duas pessoas seguem internadas após passar mal em uma aula de natação, registraram o momento em que produtos químicos são levados até a área da piscina. Além disso, o sistema de segurança também gravou um funcionário manipulando os produtos e depois levando-os até o local.

A gravação mostra a área da piscina enquanto acontecia a aula. Em outro espaço, um homem manipula produtos químicos para piscina em baldes que estão no local. É possível ver ele abrindo um dos baldes e sacodindo o conteúdo. Uma fumaça branca do pó químico é registrada na imagem.

Veja o momento em que o produto químico é manipulado

As imagens registram a área da piscina sem os produtos químicos por Reprodução
As imagens registram a área da piscina sem os produtos químicos por Reprodução
Um profissional da academia aparecem em outro local manipulando produtos químicos para piscina por Reprodução
Um profissional da academia aparecem em outro local manipulando produtos químicos para piscina por Reprodução
Um profissional da academia aparecem em outro local manipulando produtos químicos para piscina por Reprodução
Um profissional da academia aparecem em outro local manipulando produtos químicos para piscina por Reprodução
Câmeras registram momentos em que aluna passa mal em alta de natação e em que produtos químicos são manipulados por Reprodução
Depois o balde com o produto químico aparece no local por Reprodução
Câmeras registram momentos em que aluna passa mal em alta de natação e em que produtos químicos são manipulados por Reprodução
Depois, o profissional aparece na entrada da academia por Reprodução
Juliana Faustino Basseto chega até a entrada da academia com falta de ar e é ajudada por outras pessoas por Reprodução
Entre elas o marido, Vinícius de Oliveira, que também estava passando mal por Reprodução
Ela demonstra estar com falta de ar por Reprodução
Ela demonstra estar com falta de ar por Reprodução
Em seguida, ela é retirada do local carregada por Reprodução
Em seguida, ela é retirada do local carregada por Reprodução
1 de 16
As imagens registram a área da piscina sem os produtos químicos por Reprodução

Em seguida, as câmeras que filmam a área da piscina captam que o balde foi colocado no espaço. Pouco tempo depois, os alunos começam a passar mal e a sair da piscina.

Em outro registro, Juliana Faustino Basseto, de 27 anos, a vítima fatal da ocorrência, aparece sentada no chão na entrada da academia. Ela é amparada por outras pessoas, inclusive o seu Vinícius de Oliveira, de 31 anos, que é uma das pessoas internadas. Depois, ela é carregada e retirada da academia.

De acordo com o delegado Alexandre Bento, do 42º Distrito Policial de São Paulo, durante coletiva de imprensa, a principal suspeita é de que os produtos químicos tenham sido manipulados dentro do ambiente da piscina, o que causou a reação nos alunos.

"No dia, por volta da 13h20, era a última aula. Então esse rapaz levou o preparo, a mistura, e colocou próximo à piscina pois estava esperando acabar a aula para jogar o produto na água, que estava bastante turva. Mas ele saiu do ambiente. Como era muito fechado, bem claustrofóbico, começaram a exalar os gases e as pessoas foram asfixiadas", afirmou o delegado.

Ainda segundo ele, o homem que aparece nos vídeos com os produtos ainda não foi localizado.

Sem alvará

Alexandre Bento também revelou que a academia funciona há anos no local, porém tem uma nova administração há cerca de dois anos. "A empresa não tinha alvará de funcionamento. As instalações elétricas são precárias. Então, tudo isso será apurado no inquérito", acrescentou.

A academia foi lacrada pela Subprefeitura da Vila Prudente por causa de irregularidades documentais.

Em nota, a administração da C4 Gym afirmou que prestou atendimento imediato aos envolvidos, que está em contato oferecendo suporte às vítimas e que colabora com as investigações.

Leia mais

Imagem - Cheiro de cloro e falta de ar: alunos relatam mal-estar em academia onde mulher morreu após entrar em piscina

Cheiro de cloro e falta de ar: alunos relatam mal-estar em academia onde mulher morreu após entrar em piscina

Imagem - Academia onde mulher morreu durante aula de natação não tinha alvará e é investigada por intoxicação

Academia onde mulher morreu durante aula de natação não tinha alvará e é investigada por intoxicação

Imagem - Polícia investiga morte de mulher após nadar em piscina de academia

Polícia investiga morte de mulher após nadar em piscina de academia

Tags:

Morte Academia são Paulo Piscina Natação Produtos Químicos mal Estar

Mais recentes

Imagem - Três brasileiros são presos após serem flagrados com R$ 253 milhões em cocaína em barco de pesca

Três brasileiros são presos após serem flagrados com R$ 253 milhões em cocaína em barco de pesca
Imagem - Lei autoriza que cães e gatos sejam enterrados em jazigos familiares

Lei autoriza que cães e gatos sejam enterrados em jazigos familiares
Imagem - Motorista de aplicativo é preso por estupro de adolescente durante corrida

Motorista de aplicativo é preso por estupro de adolescente durante corrida

MAIS LIDAS

Imagem - Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’
01

Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’

Imagem - Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada
02

Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada

Imagem - Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco
03

Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco

Imagem - Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior
04

Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior