Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Temporal derruba muro de funerária e arrasta caixões para córrego

Foi necessário implementar um suporte temporário

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 22:50

Muro de funerária desaba e caixões caem em córrego
Muro de funerária desaba e caixões caem em córrego Crédito: Reprodução/Kadu Fontana

Após as fortes chuvas que atingiram o estado de Minas Gerais, uma funerária teve parte de um muro derrubada pela força da água. O caso foi registrado na madrugada do último domingo (8), na cidade de Bicas.

Com o desabamento, caixões caíram em um córrego ao lado do estabelecimento, já que estavam apoiados na parede que cedeu, segundo informações do portal G1.

Caixões foram parar no córrego

Caixões foram parar no córrego por Reprodução
Caixões foram parar no córrego por Reprodução
Caixões foram parar no córrego por Reprodução
Caixões foram parar no córrego por Reprodução
Caixões foram parar no córrego por Reprodução
Muro de funerária desaba e caixões caem em córrego por Reprodução
1 de 6
Caixões foram parar no córrego por Reprodução

Diante do incidente, foi necessário instalar uma estrutura de apoio para evitar que o restante do imóvel viesse a desabar. Não houve registro de feridos.

Além de Minas Gerais, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro ficaram em alerta vermelho para acumulado de chuvas, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As precipitações ainda podem persistir até a próxima quinta-feira (12).

Mais recentes

Imagem - Três brasileiros são presos após serem flagrados com R$ 253 milhões em cocaína em barco de pesca

Três brasileiros são presos após serem flagrados com R$ 253 milhões em cocaína em barco de pesca
Imagem - Lei autoriza que cães e gatos sejam enterrados em jazigos familiares

Lei autoriza que cães e gatos sejam enterrados em jazigos familiares
Imagem - Motorista de aplicativo é preso por estupro de adolescente durante corrida

Motorista de aplicativo é preso por estupro de adolescente durante corrida

MAIS LIDAS

Imagem - Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’
01

Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’

Imagem - Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada
02

Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada

Imagem - Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco
03

Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco

Imagem - Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior
04

Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior