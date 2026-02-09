Temporal derruba muro de funerária e arrasta caixões para córrego

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 22:50
Após as fortes chuvas que atingiram o estado de Minas Gerais, uma funerária teve parte de um muro derrubada pela força da água. O caso foi registrado na madrugada do último domingo (8), na cidade de Bicas.
Com o desabamento, caixões caíram em um córrego ao lado do estabelecimento, já que estavam apoiados na parede que cedeu, segundo informações do portal G1.
Caixões foram parar no córrego
Diante do incidente, foi necessário instalar uma estrutura de apoio para evitar que o restante do imóvel viesse a desabar. Não houve registro de feridos.
Além de Minas Gerais, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro ficaram em alerta vermelho para acumulado de chuvas, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As precipitações ainda podem persistir até a próxima quinta-feira (12).