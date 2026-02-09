CHUVAS

Temporal derruba muro de funerária e arrasta caixões para córrego

Foi necessário implementar um suporte temporário

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 22:50

Muro de funerária desaba e caixões caem em córrego Crédito: Reprodução/Kadu Fontana

Após as fortes chuvas que atingiram o estado de Minas Gerais, uma funerária teve parte de um muro derrubada pela força da água. O caso foi registrado na madrugada do último domingo (8), na cidade de Bicas.

Com o desabamento, caixões caíram em um córrego ao lado do estabelecimento, já que estavam apoiados na parede que cedeu, segundo informações do portal G1.

Diante do incidente, foi necessário instalar uma estrutura de apoio para evitar que o restante do imóvel viesse a desabar. Não houve registro de feridos.