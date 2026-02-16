Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Motorista é expulso de aplicativo após recusar mais de 4 mil viagens em um mês

Homem acionou a Justiça, mas teve pedido de retorno e indenização negados

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 19:29

Entenda o que pode mudar no trabalho de motoristas de aplicativo
Entenda o que pode mudar no trabalho de motoristas de aplicativo Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Um motorista de aplicativo foi banido da plataforma que utilizava para trabalhar após recusar 4.421 corridas no intervalo de 30 dias. Ele acionou a Justiça, mas a decisão manteve o bloqueio.

Morador de Mongaguá (SP), o condutor entrou com ação pedindo a reintegração à plataforma e indenização de R$ 28 mil pelo período em que ficou impossibilitado de trabalhar e, consequentemente, de obter renda, segundo informações do portal Metrópoles.

Na ação, a defesa alegou que o desligamento ocorreu com base em uma justificativa genérica, sob a alegação de alta taxa de cancelamentos, sustentando que o motorista teria o direito de recusar corridas.

A Justiça, no entanto, acolheu os argumentos da empresa, que apresentou registros indicando o cancelamento de 4.421 corridas em 30 dias, além de outras 769 viagens em período distinto. No entendimento da juíza Lígia Dal Colletto Bueno, houve abuso no exercício do direito de cancelar chamadas, com violação do equilíbrio contratual. Todos os pedidos do motorista foram negados.

Mais recentes

Imagem - Professor recebeu mais de R$ 230 mil em salários do Estado após ter sido preso e condenado por matar ex-aluna

Professor recebeu mais de R$ 230 mil em salários do Estado após ter sido preso e condenado por matar ex-aluna
Imagem - Delegado é preso no Carnaval por importunação sexual contra adolescente de 14 anos

Delegado é preso no Carnaval por importunação sexual contra adolescente de 14 anos
Imagem - Saiba quando será o próximo sorteio da Mega-Sena com prêmio acumulado em R$ 72 milhões

Saiba quando será o próximo sorteio da Mega-Sena com prêmio acumulado em R$ 72 milhões

MAIS LIDAS

Imagem - Cientista brasileira desenvolve vacina que faz paraplégicos voltarem a andar
01

Cientista brasileira desenvolve vacina que faz paraplégicos voltarem a andar

Imagem - Sabrina Sato, Paolla Oliveira, Ancelotti e Ricky Martin: famosos marcam presença em camarote na Sapucaí; FOTOS
02

Sabrina Sato, Paolla Oliveira, Ancelotti e Ricky Martin: famosos marcam presença em camarote na Sapucaí; FOTOS

Imagem - 'Extremamente alegre e afetuosa', diz professora sobre jovem morta no circuito Barra-Ondina
03

'Extremamente alegre e afetuosa', diz professora sobre jovem morta no circuito Barra-Ondina

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa dos principais circuitos nesta segunda (16)
04

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa dos principais circuitos nesta segunda (16)