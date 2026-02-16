JUSTIÇA

Motorista é expulso de aplicativo após recusar mais de 4 mil viagens em um mês

Homem acionou a Justiça, mas teve pedido de retorno e indenização negados

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 19:29

Entenda o que pode mudar no trabalho de motoristas de aplicativo Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Um motorista de aplicativo foi banido da plataforma que utilizava para trabalhar após recusar 4.421 corridas no intervalo de 30 dias. Ele acionou a Justiça, mas a decisão manteve o bloqueio.

Morador de Mongaguá (SP), o condutor entrou com ação pedindo a reintegração à plataforma e indenização de R$ 28 mil pelo período em que ficou impossibilitado de trabalhar e, consequentemente, de obter renda, segundo informações do portal Metrópoles.

Na ação, a defesa alegou que o desligamento ocorreu com base em uma justificativa genérica, sob a alegação de alta taxa de cancelamentos, sustentando que o motorista teria o direito de recusar corridas.