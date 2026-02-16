Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa dos principais circuitos nesta segunda (16)

Ivete, Bell Marques e Daniela Mercury são algumas das atrações

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 10:00

Ivete Sangalo
Ivete Sangalo Crédito: Vitor Santos / AgNews

A folia continua com força total em Salvador nesta segunda-feira (16), com atrações espalhadas pelos principais circuitos do Carnaval, reunindo grandes nomes da música baiana, blocos afro tradicionais e trios independentes que animam foliões ao longo do dia e da noite.

Programação do Circuito Osmar (Campo Grande)

Quinta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Quinta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Quinta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Sexta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Sexta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Sexta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Sexta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Sábado no Circuito Osmar por Reprodução
Sábado no Circuito Osmar por Reprodução
Sábado no Circuito Osmar por Reprodução
Sábado no Circuito Osmar por Reprodução
Domingo no Circuito Osmar por Reprodução
Domingo no Circuito Osmar por Reprodução
Domingo no Circuito Osmar por Reprodução
Segunda no Circuito Osmar por Reprodução
Segunda no Circuito Osmar por Reprodução
Segunda no Circuito Osmar por Reprodução
Terça no Circuito Osmar por Reprodução
Terça no Circuito Osmar por Reprodução
Terça no Circuito Osmar por Reprodução
1 de 20
Quinta-feira no Circuito Osmar por Reprodução

Programação do Circuito Dodô

Quinta-feira no Circuito Dodô por Reprodução
Quinta-feira no Circuito Dodô por Reprodução
Quinta-feira no Circuito Dodô por Reprodução
Sexta no Circuito Dodô por Reprodução
Sexta no Circuito Dodô por Reprodução
Sábado no Circuito Dodô por Reprodução
Sábado no Circuito Dodô por Reprodução
Domingo no Circuito Dodô por Reprodução
Domingo no Circuito Dodô por Reprodução
Segunda no Circuito Dodô por Reprodução
Segunda no Circuito Dodô por Reprodução
Segunda no Circuito Dodô por Reprodução
Terça no Circuito Dodô por Reprodução
Terça no Circuito Dodô por Reprodução
Terça no Circuito Dodô por Reprodução
Segunda no Circuito Dodô por Reprodução
1 de 16
Quinta-feira no Circuito Dodô por Reprodução

Programação do Circuito Batatinha

1 por Reprodução
2 por Reprodução
3 por Reprodução
4 por Reprodução
5 por Reprodução
6 por Reprodução
7 por Reprodução
8 por Reprodução
9 por Reprodução
10 por Reprodução
11 por Reprodução
12 por Reprodução
13 por Reprodução
14 por Reprodução
15 por Reprodução
16 por Reprodução
17 por Reprodução
1 de 17
1 por Reprodução

Confira abaixo a programação completa nos principais circuitos da festa:

Circuito Barra-Ondina (Dodô) — a partir das 14h30

• Coruja — Ivete Sangalo

• Bloco Camaleão — Bell Marques

• Filhos de Gandhy — Banda Show Gandhy

• Filhas de Gandhy

• Me Abraça — Durval Lelys

• Bloco da Segunda — Xanddy Harmonia

• Trio Armandinho, Dodô e Osmar — Banda Armandinho, Dodô e Osmar

• Vem Comigo — Carla Cristina

• Trio Daniela Mercury (sem cordas) — Daniela Mercury

• Cortejo Afro — Banda Cortejo Afro

• Trio Psirico (sem cordas) — Psirico

• Trio Guga Meyra (trio sem cordas) — Guga Meyra

• Trio Luiz Caldas (sem cordas) — Luiz Caldas

• Vem Sambar / Alegria Alegria Viva o Carnaval da Bahia — Gal do Beco, Edil Pacheco e Aloísio Menezes

• Ecológico Meio Ambiente — Uil Nascimento

• Jaké — Banda Jaké, Neivaldo do Tchaco e Coisa de Acender

• Tê Tê Tê

• Muzenza — Banda Afro Muzenza

• Trio A Dama (trio sem cordas) — A Dama

• Trio Pedro Chamusca (sem cordas) — Pedro Chamusca

Circuito Campo Grande (Osmar) — a partir das 10h30

• Pipoquinha do Tio Paulinho (sem cordas) — Tio Paulinho

• Projeto Animou Geral — Sindmúsico / Comcar

• Trio Olodum (sem cordas) — Banda Olodum

• Trio Tayrone — Tayrone

• Trio do Arrocha

• Trio Bloquinho Delas — Bloquinho Delas

• Commanche do Pelô

• Zum Zum Mel — Banda Release e Jorge Dragão

• Didá — Didá Banda Feminina

• Trio Aline Rosa (sem cordas) — Aline Rosa

• Trio Parangolé — Parangolé

• Bloco da Saudade — Banda da Saudade

• As Muquiranas — La Fúria

• Trio Berguinho / Filomena Bagaceira — Filomena Bagaceira

• Os Internacionais — Banda Mel

• Mudança do Garcia

• Trio Igor Kannário (sem cordas) — Igor Kannário

• Trio Silvano Sales (sem cordas) — Silvano Sales

• Trio Diggo — Diggo

• Trio Alexandre Leão — Alexandre Leão

• Trio Larissa Mello — Larissa Mello

• Trio Nando Borges — Nando Borges

• Trio Toque Dez (sem cordas) — Toque Dez

• As Kuviteiras

• Projeto Especial Nelson Rufino — 60 anos de samba (Nelson Rufino e Batifun)

• Trio Comcar 1

• Arrastão dos Mutantes

• Bloco 2 da Gira

• Ilê Aiyê — Band’Aiyê

• Trio Ah! Chapa — Ah! Chapa

• Millenar — Ney de Resenha e K Entre Nós

• Bloco do Cajá — Cirilo Teclas

• Celebração na Palma da Mão

• Afro Reggae Bahia

• Trio Edu Casanova — Edu Casanova

• Kayala da Bahia

• Trio do Comcar 2

• Trio DH8 — DH8

• Pipokê do 100 Censura

Circuito Batatinha (Pelourinho) — programação ao longo do dia

• Afoxé Ilê Oyá

• Baba Afoman

• Insabá Mazá

• Bloco Afro Aguerê

• Tempero de Negro

• Bloco da Capoeira / Afro Mangangá — Fanfarra

• Chabis’c

• Afrobogum

• Ki Beleza

• Araiyê

• Arca do Axé

• Jogo do Ifá

• Mundo Negro

• Omo Izó

• Reggae o Bloco

• Abuse e Use

• Laroyê Arriba

• Filhos de Jhá

• Filhos de Korin Efan

• Filhos de Ogun de Ronda

• Filhos de Omolum

• Ginga do Negro

• Ilê Oyá

• Mania de Sambar / As Gostosas

• Reduto do Samba — Escandurras

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carnaval 2026

Mais recentes

Imagem - Estudante baiano que viralizou como Ney Matogrosso desfila em escola de samba que homenageia o cantor

Estudante baiano que viralizou como Ney Matogrosso desfila em escola de samba que homenageia o cantor
Imagem - Paolla Oliveira e Diogo Oliveira vão reatar namoro? Atriz se declara ao cantor: 'Sou louca por ele'

Paolla Oliveira e Diogo Oliveira vão reatar namoro? Atriz se declara ao cantor: 'Sou louca por ele'
Imagem - Após defeito em trio, cantora desce e canta no meio dos foliões em Salvador

Após defeito em trio, cantora desce e canta no meio dos foliões em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Marcelo Sangalo revela faculdade que pretende cursar e admite planos além da música
01

Marcelo Sangalo revela faculdade que pretende cursar e admite planos além da música

Imagem - Bahia tem três apostas premiadas na Mega-Sena; veja onde saíram os bilhetes
02

Bahia tem três apostas premiadas na Mega-Sena; veja onde saíram os bilhetes

Imagem - Estudante morre após tentar subir em caminhão de limpeza em circuito no Carnaval de Salvador
03

Estudante morre após tentar subir em caminhão de limpeza em circuito no Carnaval de Salvador

Imagem - Advogado de dono de camarote interditado na Barra foi preso após tentar acessar celular apreendido
04

Advogado de dono de camarote interditado na Barra foi preso após tentar acessar celular apreendido