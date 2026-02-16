Acesse sua conta
Ex-pugilista Reginaldo Hollyfield é preso após agredir a sobrinha

A vítima relatou ter sido agredida pelo tio após um desentendimento

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 11:42

Ex-pugilista Reginaldo Hollyfield é preso acusado de agredir a sobrinha
Ex-pugilista Reginaldo Hollyfield é preso acusado de agredir a sobrinha Crédito: Reprodução

O ex-pugilista baiano Reginaldo Hollyfield, 59 anos, foi preso na noite deste domingo (15) suspeito de agredir uma sobrinha. Ele foi detido pelo crime de lesão corporal dolosa praticado no âmbito da violência doméstica.

De acordo com a ocorrência, policiais militares foram acionados para investigar uma denúncia de agressão na Travessa Kennedy, no bairro da Massaranduba. A vítima relatou ter sido agredida pelo tio após um desentendimento.

Policiais da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar (17ª CIPM) atenderam à ocorrência na noite de domingo (15). No local, a mulher foi encontrada ferida.

Hollyfield foi levado para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) de Periperi. O pugilista deve passar por audiência de custódia nesta terça-feira (17)

