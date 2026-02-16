RELIGIÃO

Papa Leão XIV nomeia Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador, para órgão que escolhe bispos no mundo

Arcebispo de Salvador passa a integrar órgão estratégico que auxilia o Pontífice nas nomeações ao redor do mundo

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 00:21

Dom Sergio da Rocha, cardeal arcebispo de Salvador e primaz do Brasil Crédito: Marina Silva/ Correio

O Papa Leão XIV nomeou o arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Sérgio da Rocha, como membro do Dicastério para os Bispos, órgão do Vaticano responsável por assessorar o Papa na escolha de novos bispos para dioceses em diferentes países. A decisão foi anunciada no sábado (14).

O Dicastério para os Bispos é um departamento da estrutura central da Igreja Católica, conhecida como Cúria Romana. A Cúria funciona como o conjunto de órgãos que auxiliam o Papa na administração da Igreja em nível mundial. Entre suas atribuições está a análise de nomes indicados para assumir dioceses, que são as divisões territoriais da Igreja em cada região.

Na prática, o Dicastério estuda o perfil dos candidatos ao cargo de bispo, avalia suas trajetórias e envia ao Papa uma lista com sugestões. A decisão final sobre a nomeação é sempre do Pontífice. O órgão também acompanha a atuação pastoral dos bispos já nomeados.

Com a nomeação, Dom Sérgio passa a integrar um grupo formado por cardeais e arcebispos de vários países. Cardeais são bispos que recebem do Papa uma missão especial de colaborar mais diretamente com o governo da Igreja e, em determinadas situações, participar da escolha de um novo Papa. Arcebispo é o bispo responsável por uma arquidiocese, que geralmente tem maior relevância histórica ou administrativa.

Além de Dom Sérgio, também fazem parte do Dicastério nomes como Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, e João Braz de Aviz, cardeal brasileiro com atuação na Cúria.

O Papa também manteve a participação feminina no organismo. A religiosa Simona Brambilla foi incluída no grupo, ao lado de outras mulheres já nomeadas anteriormente, ampliando a presença feminina em espaços de decisão dentro da estrutura da Igreja.

Dom Sérgio assumiu a Arquidiocese de Salvador em 2020. A arquidiocese é a circunscrição eclesiástica que reúne diversas paróquias sob a liderança do arcebispo. Com a nova função no Vaticano, o arcebispo de Salvador passa a contribuir diretamente nas decisões que impactam a escolha de lideranças católicas em diferentes partes do mundo.

Confira o nome de todos os membros do Dicastério para os Bispos:

• Dom Sérgio da Rocha

• Pietro Parolin

• Kurt Koch

• João Braz de Aviz

• Blase Joseph Cupich

• Joseph William Tobin

• Juan José Omella

• Anders Arborelius

• Jose F. Advincula

• Augusto Paolo Lojudice

• Jean-Marc Aveline

• Oscar Cantoni

• Grzegorz Ryś

• José Cobo Cano

• José Tolentino de Mendonça

• Mario Grech

• Arthur Roche

• Lázaro You Heung-sik

• Claudio Gugerotti

• Víctor Manuel Fernández

• Paul Emil Tscherrig

• Rolandas Makrickas

• Dražen Kutleša

• Jorge Ignacio García Cuerva

• Felix Genn

• Paul Desmond Tighe

• José Antonio Satué Huerto