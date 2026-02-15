Salvador reforça rede de acolhimento a mulheres, crianças e adolescentes durante o Carnaval

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 19:29
Durante o Carnaval de Salvador, a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) leva para rua três projetos formando uma rede de proteção social integrada e essencial para o período festivo. Salvador Acolhe, Proteção para as Mulheres (Alerta Salvador) e Conselho Tutelar têm como objetivo garantir a proteção de direitos de pessoas em vulnerabilidades sociais.
O Salvador Acolhe atua com foco na proteção integral de crianças e adolescentes durante grandes eventos, especialmente no Carnaval. A iniciativa tem como principal objetivo prevenir situações de violação de direitos, como trabalho infantil, negligência e exposição a riscos, oferecendo espaços seguros, estruturados e humanizados para o acolhimento temporário de crianças e adolescentes cujos responsáveis estejam trabalhando ou impossibilitados de garantir o cuidado adequado durante o período da festa. O programa conta com 600 vagas, acrescidas de 10% de reserva técnica, e funciona até às 10h da próxima quarta-feira (18).
Durante o Carnaval, o atendimento ocorre nos seguintes locais:
Circuito Osmar (Campo Grande)
Circuito Dodô (Barra–Ondina)
Circuito Dodô (Final de Linha de Ondina) + Mestre Bimba (Nordeste de Amaralina)
O Programa Alerta Salvador intensifica ações de prevenção, conscientização, acolhimento e encaminhamento de mulheres em situação de violência, fortalecendo a rede de enfrentamento. As mulheres contam com canais diretos para denúncia e acolhimento, como o Botão Lilás (71 98791-3420) e a Casa da Mulher Brasileira (71 3202-7390).
A Secretaria mantém Centros de Atenção à Mulher com equipes multidisciplinares na Praça do Campo Grande e na Rua Sabino Silva, além da Casa da Mulher Brasileira, que funciona 24 horas, localizada na Avenida Tancredo Neves, s/n, Caminho das Árvores. Esses locais são os pontos específicos para acolhimento das denúncias, oferecendo atendimento humanizado, assistência psicossocial, jurídica e social, além do monitoramento de dados por meio do Observatório da Mulher, subsidiando a formulação de políticas públicas mais eficazes.
A atuação da SPMJ também se estende à proteção de crianças e adolescentes por meio do Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Durante o Carnaval, os Conselhos Tutelares funcionam de forma ininterrupta, atendendo situações de violação de direitos, orientando famílias, requisitando serviços públicos e adotando medidas protetivas sempre que necessário, assegurando que o Carnaval de Salvador seja uma grande celebração cultural, mas também um espaço de responsabilidade social, cuidado coletivo e garantia de direitos.