Salvador reforça rede de acolhimento a mulheres, crianças e adolescentes durante o Carnaval

Três projetos prestaram apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 19:29

Carnaval de Salvador
Carnaval de Salvador Crédito: Arquivo CORREIO

Durante o Carnaval de Salvador, a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) leva para rua três projetos formando uma rede de proteção social integrada e essencial para o período festivo. Salvador Acolhe, Proteção para as Mulheres (Alerta Salvador) e Conselho Tutelar têm como objetivo garantir a proteção de direitos de pessoas em vulnerabilidades sociais.

O Salvador Acolhe atua com foco na proteção integral de crianças e adolescentes durante grandes eventos, especialmente no Carnaval. A iniciativa tem como principal objetivo prevenir situações de violação de direitos, como trabalho infantil, negligência e exposição a riscos, oferecendo espaços seguros, estruturados e humanizados para o acolhimento temporário de crianças e adolescentes cujos responsáveis estejam trabalhando ou impossibilitados de garantir o cuidado adequado durante o período da festa. O programa conta com 600 vagas, acrescidas de 10% de reserva técnica, e funciona até às 10h da próxima quarta-feira (18).

Prefeito Bruno Reis apresentou balanço do Carnaval

Ana Paula Matos e Bruno Reis por Wendel de Novais/CORREIO
Ana Paula Matos e Bruno Reis por Wendel de Novais/CORREIO
Ana Paula Matos e Bruno Reis por Wendel de Novais/CORREIO
Ana Paula Matos e Bruno Reis por Wendel de Novais/CORREIO
Ana Paula Matos e Bruno Reis por Wendel de Novais/CORREIO
Ana Paula Matos e Bruno Reis por Wendel de Novais/CORREIO
Ana Paula Matos e Bruno Reis por Wendel de Novais/CORREIO
1 de 7
Ana Paula Matos e Bruno Reis por Wendel de Novais/CORREIO

Durante o Carnaval, o atendimento ocorre nos seguintes locais:

Circuito Osmar (Campo Grande)

  1. Garcia – 0 a 17 anos (Grupos de irmãos): Escola Municipal Hildete Lomanto – Rua Prediliano Pitta, nº 01, Garcia;
  2. Federação – 0 a 11 anos (Grupos de irmãos): CMEI Pio Bittencourt - Rua Engenheiro Jaime Zaverucha, s/n, Federação.

Circuito Dodô (Barra–Ondina)

  1. Barra – Berçário (0 a 6 anos – Primeira Infância): Escola Municipal Santa Terezinha – Rua Deocleciano Barreto, nº 9, Chame- Chame;
  2. Ondina – 0 a 17 anos (Grupos de irmãos): Escola Municipal Casa da Amizade – Rua Quintino de Carvalho, nº 277, Ondina.

Circuito Dodô (Final de Linha de Ondina) + Mestre Bimba (Nordeste de Amaralina)

  1. Rio Vermelho – 0 a 17 anos (Grupos de irmãos): Escola Municipal Osvaldo Cruz – Rua do Meio, nº 13, Rio Vermelho.

O Programa Alerta Salvador intensifica ações de prevenção, conscientização, acolhimento e encaminhamento de mulheres em situação de violência, fortalecendo a rede de enfrentamento. As mulheres contam com canais diretos para denúncia e acolhimento, como o Botão Lilás (71 98791-3420) e a Casa da Mulher Brasileira (71 3202-7390).

A Secretaria mantém Centros de Atenção à Mulher com equipes multidisciplinares na Praça do Campo Grande e na Rua Sabino Silva, além da Casa da Mulher Brasileira, que funciona 24 horas, localizada na Avenida Tancredo Neves, s/n, Caminho das Árvores. Esses locais são os pontos específicos para acolhimento das denúncias, oferecendo atendimento humanizado, assistência psicossocial, jurídica e social, além do monitoramento de dados por meio do Observatório da Mulher, subsidiando a formulação de políticas públicas mais eficazes.

A atuação da SPMJ também se estende à proteção de crianças e adolescentes por meio do Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Durante o Carnaval, os Conselhos Tutelares funcionam de forma ininterrupta, atendendo situações de violação de direitos, orientando famílias, requisitando serviços públicos e adotando medidas protetivas sempre que necessário, assegurando que o Carnaval de Salvador seja uma grande celebração cultural, mas também um espaço de responsabilidade social, cuidado coletivo e garantia de direitos.

