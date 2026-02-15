CORREIO FOLIA

Carlinhos Brown defende Claudia Leitte em plena avenida: 'Tem que falar de Deus'

Cantor participou do desfile no circuito Dodô neste domingo (15) e pediu respeito após denúncia envolvendo mudança em letra de música

K Kamila Macedo

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 21:01

Claudia Leitte e Carlinhos Brown Crédito: Reprodução

Carlinhos Brown voltou a defender a cantora Claudia Leitte publicamente - para quem não lembra, a loira foi bastante atacada ao substituir a letra de uma música, cantando 'Yeshuá' ao invés de Iemanjá. O cantor, que esteve ao lado da loira no desfile deste domingo (15), no circuito Dodô, na Barra-Ondina,elogiou a artista e fez um apelo público após a polêmica envolvendo acusações de intolerância religiosa registradas em 2024.

Durante o desfile do Largadinho, o cantor, que foi convidado pela artista, se manifestou. "Claudia Leitte é um fenômeno da música mundial. Não ligue para aqueles que ficam dizendo que você não pode falar de Deus no carnaval. Todos os lugares tem que falar de Deus, de Jesus", disse.

Claudia Leitte 1 de 29

A polêmica aconteceu em dezembro de 2024, quando vídeos mostraram a cantora alterando um trecho da música Caranguejo durante apresentação no Candyall Guetho Square, em Salvador. Na ocasião, em vez da frase original que faz referência à orixá Iemanjá, Claudia cantou uma menção a Yeshua. O caso foi encaminhado ao Ministério Público da Bahia, com denúncia por suspeita de intolerância religiosa e racismo religioso.

Ainda no trio, Brown defendeu a união entre as pessoas e falou sobre respeito às diferenças, citando a necessidade de valorizar amor, gênero, sexo e a mulher. Após cantar ao lado de Claudia, ele deixou o trio e o desfile seguiu pelo circuito.

Não é a primeira vez que o artista se manifesta sobre o assunto. Em entrevista concedida em dezembro de 2024, Brown afirmou que o espaço do Guetho é laico e declarou que Claudia Leitte não é racista, reforçando sua posição de apoio à cantora diante das críticas.