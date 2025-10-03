Acesse sua conta
Claudia Leitte lança novo álbum: 'Amém pra quem é de amém, axé pra quem é de axé'

Quatro primeiras músicas do disco chegaram nas plataformas de áudio nesta sexta feira (3)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 18:07

Claudia Leite lança sétimo álbum de estúdio chamado
Claudia Leite lança sétimo álbum de estúdio chamado "Especiarias" Crédito: Divulgação

"É um mergulho na brasilidade", descreve Cláudia Leitte sobre o seu mais novo álbum de estúdio "Especiarias", lançado nesta sexta-feira (3) com a parceria do artista plástico Muricy. Formado por quinze músicas inéditas, o trabalho será apresentado em três partes. Quatro faixas foram disponibilizadas nesta sexta-feira: “Especiarias, “Nosso clichê”, “A chave” e “Se um dia chorei”, e as demais serão lançadas em outros dois momentos.

No trabalho, a cantora do Axé Music traz diferentes estilos musicais do samba ao pop, passando pelo rock. Nas letras, a artista fala de questões como amor, espiritualidade e respeito às diferenças. “Me entreguei por inteira em ‘Especiarias’. Este álbum traz um pouco de mim e das misturas que sempre fiz, mas também celebra a diversidade cultural do Brasil. É um mergulho em energia, cores, arte e brasilidade, tudo isso materializando em músicas a essência única do nosso país”, explica Claudia.

Já na capa, Claudinha aparece imponente com adornos dourados na frente de uma obra de Muricy, que tem o seu rosto pintado em grafite em meio a representações de especiarias. Nas imagens de divulgação, Claudia veste uma capa de retalhos e em uma deles aparece tendo o braço pintado pelo artista plástico soteropolitano. 

'Amém pra quem é de amém , Axé pra quem é de axé'

Após ser alvo de inquérito do Ministério Público por intolerância religiosa, Claudia inicia este trabalho com uma canção marcante intitulada a “A Chave”, que se coloca a favor do respeito das diferentes crenças religiosas. “De joelho, ou de pé / Amém pra quem é de amém / Axé pra quem é de axé / Amor acima de tudo e fé / Pra tudo fé”, canta ela. 

Em seguida, em “Se um Dia Chorei”, a artista narra em um samba pop, um encontro de amor que a vida reservou: “Você sabe que o seu futuro é comigo / Pode chamar de destino / Que me entregou de bandeja pra você / E eu já não sei me ver de outro jeito”, diz a música, que tem composição de Arthur Ramos, Joyce, Papito, Nairo e Melly.

Já “Especiarias”, que leva o nome do álbum mistura uma sonoridade pop com um reggae rock cheio de força, repleto de referências à cultura do país: "Quer me ver, olha pro céu / Vinda da terra do sol / Frevo, capoeira, danço à beira farol / Torcida do abalo manso / Da correnteza ao remanso / Truques e flores e trampos / Bem-vindos ao meu sertão".

Por fim, Claudia traz “Nosso Clichê” com um eletro pop que celebra o amor romântico. “Se amar saiu de moda eu sou cafona / Eu gosto mesmo é do nosso clichê”, canta Leitte, na última música lançada nesta sexta (3).

Tags:

Música Axé

