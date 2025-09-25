Acesse sua conta
Claudia Leitte rebate críticas por ser evangélica e cantar no Carnaval: 'Minha relação é com Jesus'

Cantora disse que cobrança vem de terceiros: 'É mais você aprender a administrar as vozes que não são da sua cabeça'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 10:20

Claudia Leitte em entrevista ao Flow Podcast
Claudia Leitte em entrevista ao Flow Podcast Crédito: Reprodução/Instagram

Claudia Leitte rebateu as críticas que costuma receber por ser evangélica e continuar cantando no Carnaval. A cantora admitiu já ter se sentido em um momento contraditório por causa disso, mas cravou que essas cobranças não partem dela mesma, e sim de terceiros. Por isso, aprendeu a administrar esse tipo de comentário.

A afirmação aconteceu durante participação no Flow Podcast da última quarta-feira (24). Igor Coelho, apresentador do programa, questionou a artista sobre o assunto: "Tá cantando no carnaval, sendo uma pessoa evangélica. Há um tempão já, né? Existe algum tipo de contradição na tua cabeça?".

Claudia não fugiu da resposta e foi direta. "Já existiu. Mas é um questionamento massa, inclusive. Pra si mesmo. Porque faz você ficar mais no lugar onde tem que ficar. Na sua fé. É um negócio muito doido, porque isso é desse tempo agora. E eu sou cristã há muito mais tempo".

“A gente trabalha. É o nosso trabalho. E a nossa cultura também. É a minha cultura”, insistiu a cantora, que já foi acusada de praticar intolerância religiosa ao mudar letra da música "Caranguejo", substituindo "Iemanjá" por "Yeshua" (Jesus, em hebraico).

"Eu entendo perfeitamente, mas o ponto é justamente você consigo mesmo, sabe? Mas não tem mais. Especialmente quando a fé é nova", disse Igor. "É mais uma cobrança externa. É mais você aprender a administrar as vozes que não são da sua cabeça. Porque quando elas passam a ser as vozes da sua cabeça, aí é que dá ruim. Eu já tive esse questionamento, mas não tenho mais há muito tempo, graças a Deus", insistiu Claudia.

"Porque minha relação é com Jesus. Ele não é só o cara que morreu na cruz por mim. Ele é meu melhor amigo. Ele tá comigo. Não sei o que ele está fazendo com isso. Mas assim, a doutrina, os dogmas, são das pessoas. Não são dele. E eu já tenho essa consciência em mim, sabe? Que não me faz ser melhor do que ninguém. Me faz mais necessitada ainda dele", completou a artista.

Por fim, ela alfinetou os críticos. "Porque eu não entendo. E com todo o entendimento que eu tenho, eu uso para amar ele. E me esforço para amar, às vezes, o meu próximo, que nem sempre é alguém como você. Na minha frente", encerrou.

