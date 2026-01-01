ONDE A SORTE BATE NA PORTA

Duas cidades baianas estão entre as dez do país com mais apostas vencedoras da Mega da Virada

Sorteio do concurso especial será realizado na manhã desta quinta-feira (1º)

Esther Morais

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 09:56

Mega da Virada Crédito: Agência Brasil

Duas cidades da Bahia aparecem entre as dez brasileiras com maior número de apostas vencedoras da Mega da Virada. Segundo levantamento do jornal O Globo, Salvador e Euclides da Cunha já registraram, cada uma, três apostas premiadas ao longo da história do concurso especial.

Os municípios baianos ocupam a sexta colocação do ranking nacional. A liderança é de São Paulo, com 13 apostas vencedoras, seguida por Brasília, que soma sete. Belo Horizonte e Rio de Janeiro dividem a terceira posição, com cinco apostas cada, enquanto Curitiba aparece em quinto lugar, com quatro bilhetes premiados.

Com dois registros de apostas vencedoras aparecem Carmo do Cajuru, em Minas Gerais; Guarulhos, em São Paulo; Pinhais, no Paraná; Belém, no Pará; e Vitória, no Espírito Santo.

Sorteio acontece hoje (1º de janeiro)

O sorteio da Mega da Virada, inicialmente previsto para a noite de 31 de dezembro, foi adiado e será realizado na manhã desta quinta-feira (1º de janeiro). A Caixa Econômica Federal informou que a mudança ocorreu por causa da necessidade de ajustes operacionais diante do volume excepcional de apostas registrado nas últimas horas do ano.