Duas cidades baianas estão entre as dez do país com mais apostas vencedoras da Mega da Virada

Esther Morais
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 09:56
Duas cidades da Bahia aparecem entre as dez brasileiras com maior número de apostas vencedoras da Mega da Virada. Segundo levantamento do jornal O Globo, Salvador e Euclides da Cunha já registraram, cada uma, três apostas premiadas ao longo da história do concurso especial.
Os municípios baianos ocupam a sexta colocação do ranking nacional. A liderança é de São Paulo, com 13 apostas vencedoras, seguida por Brasília, que soma sete. Belo Horizonte e Rio de Janeiro dividem a terceira posição, com cinco apostas cada, enquanto Curitiba aparece em quinto lugar, com quatro bilhetes premiados.
Com dois registros de apostas vencedoras aparecem Carmo do Cajuru, em Minas Gerais; Guarulhos, em São Paulo; Pinhais, no Paraná; Belém, no Pará; e Vitória, no Espírito Santo.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
O sorteio da Mega da Virada, inicialmente previsto para a noite de 31 de dezembro, foi adiado e será realizado na manhã desta quinta-feira (1º de janeiro). A Caixa Econômica Federal informou que a mudança ocorreu por causa da necessidade de ajustes operacionais diante do volume excepcional de apostas registrado nas últimas horas do ano.
A Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio é dividido entre os acertadores da quina e, na ausência destes, da quadra.