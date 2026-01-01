Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Duas cidades baianas estão entre as dez do país com mais apostas vencedoras da Mega da Virada

Sorteio do concurso especial será realizado na manhã desta quinta-feira (1º)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 09:56

Mega da Virada
Mega da Virada Crédito: Agência Brasil

Duas cidades da Bahia aparecem entre as dez brasileiras com maior número de apostas vencedoras da Mega da Virada. Segundo levantamento do jornal O Globo, Salvador e Euclides da Cunha já registraram, cada uma, três apostas premiadas ao longo da história do concurso especial.

Os municípios baianos ocupam a sexta colocação do ranking nacional. A liderança é de São Paulo, com 13 apostas vencedoras, seguida por Brasília, que soma sete. Belo Horizonte e Rio de Janeiro dividem a terceira posição, com cinco apostas cada, enquanto Curitiba aparece em quinto lugar, com quatro bilhetes premiados.

Com dois registros de apostas vencedoras aparecem Carmo do Cajuru, em Minas Gerais; Guarulhos, em São Paulo; Pinhais, no Paraná; Belém, no Pará; e Vitória, no Espírito Santo.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Sorteio acontece hoje (1º de janeiro)

O sorteio da Mega da Virada, inicialmente previsto para a noite de 31 de dezembro, foi adiado e será realizado na manhã desta quinta-feira (1º de janeiro). A Caixa Econômica Federal informou que a mudança ocorreu por causa da necessidade de ajustes operacionais diante do volume excepcional de apostas registrado nas últimas horas do ano.

A Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio é dividido entre os acertadores da quina e, na ausência destes, da quadra.

Tags:

Loteria

Mais recentes

Imagem - Calor, tesão e romances rápidos: veja por que o verão aumenta a libido

Calor, tesão e romances rápidos: veja por que o verão aumenta a libido
Imagem - Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário

Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário
Imagem - Moraes nega domiciliar e mantém Bolsonaro preso na PF

Moraes nega domiciliar e mantém Bolsonaro preso na PF

MAIS LIDAS

Imagem - Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada
01

Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada

Imagem - Seis apostas acertam a Mega da Virada 2025 e dividem maior prêmio da história
02

Seis apostas acertam a Mega da Virada 2025 e dividem maior prêmio da história

Imagem - Aposta premiada da Mega da Virada foi feita na divisa do Brasil com o Paraguai
03

Aposta premiada da Mega da Virada foi feita na divisa do Brasil com o Paraguai

Imagem - Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)
04

Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)