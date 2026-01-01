Acesse sua conta
Por que o sorteio da Mega da Virada não aconteceu na noite de Ano Novo?

Sorteio com prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão foi remarcado para a manhã desta quinta-feira (1º)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 09:40

Mega da Virada
Mega da Virada Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

Esperado por milhões de brasileiros, o sorteio da Mega da Virada não aconteceu na noite de Ano Novo, em 31 de dezembro de 2025, como previsto. O concurso especial foi remarcado para a manhã desta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, após a Caixa Econômica Federal anunciar a necessidade de ajustes operacionais.

Segundo a instituição, o adiamento ocorreu devido ao volume excepcional de apostas registrado nas últimas horas do ano. O prêmio histórico, confirmado em R$ 1,09 bilhão, provocou um movimento inédito nos canais de apostas em todo o país. Apenas no canal digital, foram registradas cerca de 120 mil transações por segundo, enquanto as unidades lotéricas chegaram a 4.745 transações por segundo.

A Caixa informou que a alta demanda exigiu intervenções técnicas para garantir a estabilidade e a segurança dos sistemas antes da realização do sorteio. O atraso já ultrapassava uma hora quando o adiamento foi comunicado oficialmente.

Tradicionalmente o concurso mais aguardado do calendário das loterias federais, a Mega da Virada alcançou em 2025 o maior prêmio já oferecido. A expectativa em torno do valor bilionário impulsionou um aumento expressivo nas apostas, tanto nos canais digitais quanto nas casas lotéricas. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.

Antes do sorteio da Mega da Virada, outros concursos também sofreram atrasos. Às 17h11 do dia 31 de dezembro, o apresentador Pereira Júnior informou que os resultados da Quina, Lotofácil, +Milionária, Lotomania e Super Sete seriam divulgados mais tarde. Já às 23h25, durante a divulgação prevista da Mega da Virada, a apresentadora Nadiara Pereira confirmou que todos os sorteios foram remarcados para esta quinta-feira.

A transmissão do sorteio será realizada ao vivo pelas redes sociais da Caixa, no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

Diferentemente da Mega-Sena regular, a Mega da Virada não acumula. Caso nenhum apostador acerte as seis dezenas, o prêmio é dividido entre os acertadores da quina e, na ausência destes, da quadra.

Os prêmios de até R$ 2.112 podem ser retirados diretamente nas casas lotéricas. Valores superiores devem ser resgatados em agências da Caixa. Para quantias a partir de R$ 10 mil, o pagamento ocorre no prazo mínimo de dois dias úteis. O ganhador tem até 90 dias corridos para retirar o prêmio. Após esse período, o valor é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

