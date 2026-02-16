Acesse sua conta
Sabrina Sato, Paolla Oliveira, Ancelotti e Ricky Martin: famosos marcam presença em camarote na Sapucaí; FOTOS

Primeira noite do Camarote Nº1 foi recheada de celebridades

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 08:00

Denilson, Ancelotti, Sabrina Sato e Ronaldo
Denilson, Ancelotti, Sabrina Sato e Ronaldo Crédito: Camarote Nº1/Divulgação

A temporada de Carnaval começou em grande estilo para o Camarote Nº1. O espaço deu início às comemorações de seus 35 anos neste domingo (15), com uma série de famosos e celebridades. A noite marcou um novo capítulo na história do espaço, com Sabrina Sato brilhando como rainha e também como sócia. Ao lado dela, estavam Karina Sato, Ju Ferraz, Marcio Esher, Flávio Sarahyba e Antônio Oliva, que formam o time de sócios do camarote.

O evento reuniu um elenco internacional e nacional de peso, com a presença do cantor Ricky Martin, do ator Manu Ríos e da atriz Paolla Oliveira, que já fez história no Carnaval carioca como rainha de bateria da Grande Rio.

Famosos no Camarote Nº1

Paolla Oliveira, Sabrina Sato, Mayara Lima por Divulgação/N1
Ricky Martin por Divulgação/N1
Lauren Jauregui por Divulgação/N1
Giovanna Lancelotti por Divulgação/N1
Carlo Ancelotti por Divulgação/N1
Mariana Goldfarb por Divulgação/N1
Lore Improta por Divulgação/N1
Jordanna Maia, Sabrina Sato e Malu Borges por Divulgação/N1
Ronaldo e Celina Locks por Divulgação/N1
Barbara Fialho por Divulgação/N1
Carol Nakamura por Divulgação/N1
Bruno Rezende por Divulgação/N1
Denilson, Ancelotti, Sabrina Sato e Ronaldo por Divulgação/N1
Erika Januza por Divulgação/N1
Giulia Costa por Divulgação/N1
Giulia Buscacio por Divulgação/N1
Gkay por Divulgação/N1
Maria, Silvia e Antonia Braz por Divulgação/N1
Mileide Mihaile por Divulgação/N1
Nicole Bahls por Divulgação/N1
Ricky Martin por Divulgação/N1
Sabrina Sato por Divulgação/N1
Tina Calamba por Divulgação/N1
Tierry por Divulgação/N1
1 de 24
Paolla Oliveira, Sabrina Sato, Mayara Lima por Divulgação/N1

Entre as musas da edição, circularam pelo espaço nomes como Lore Improta, Erika Januza e a sambista Mayara Lima, além de Silvia Braz, Maria Braz, Malu Borges e Luiza Sobral. O time Nº1 também marcou presença em peso, com Barbara Fialho, Tina Calamba, Livia Silva, as apresentadoras Jordanna Maia e Larissa Chehuen, além de Gkay, Giovanna Lancelotti, Giullia Buscaccio, Celina Locks, Blogueirinha, Airon Martins e Sofia Bresser.

Já em clima de Copa do Mundo, o camarote apostou em uma cenografia que transformou o espaço em uma arquibancada temática, com homenagem à Seleção Brasileira por meio de uma camiseta inspirada no uniforme do time. O técnico Carlo Ancelotti e o ex-jogador Ronaldo Fenômeno acompanharam tudo de perto, ao lado de atletas como Denílson, Bruninho e Hortência, todos embalados pela expectativa do hexa.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio, com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carnaval Carnaval 2026 Sapucaí Camarote nº1

