Sabrina Sato, Paolla Oliveira, Ancelotti e Ricky Martin: famosos marcam presença em camarote na Sapucaí; FOTOS

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 08:00
A temporada de Carnaval começou em grande estilo para o Camarote Nº1. O espaço deu início às comemorações de seus 35 anos neste domingo (15), com uma série de famosos e celebridades. A noite marcou um novo capítulo na história do espaço, com Sabrina Sato brilhando como rainha e também como sócia. Ao lado dela, estavam Karina Sato, Ju Ferraz, Marcio Esher, Flávio Sarahyba e Antônio Oliva, que formam o time de sócios do camarote.
O evento reuniu um elenco internacional e nacional de peso, com a presença do cantor Ricky Martin, do ator Manu Ríos e da atriz Paolla Oliveira, que já fez história no Carnaval carioca como rainha de bateria da Grande Rio.
Famosos no Camarote Nº1
Entre as musas da edição, circularam pelo espaço nomes como Lore Improta, Erika Januza e a sambista Mayara Lima, além de Silvia Braz, Maria Braz, Malu Borges e Luiza Sobral. O time Nº1 também marcou presença em peso, com Barbara Fialho, Tina Calamba, Livia Silva, as apresentadoras Jordanna Maia e Larissa Chehuen, além de Gkay, Giovanna Lancelotti, Giullia Buscaccio, Celina Locks, Blogueirinha, Airon Martins e Sofia Bresser.
Já em clima de Copa do Mundo, o camarote apostou em uma cenografia que transformou o espaço em uma arquibancada temática, com homenagem à Seleção Brasileira por meio de uma camiseta inspirada no uniforme do time. O técnico Carlo Ancelotti e o ex-jogador Ronaldo Fenômeno acompanharam tudo de perto, ao lado de atletas como Denílson, Bruninho e Hortência, todos embalados pela expectativa do hexa.
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio, com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.