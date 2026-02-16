Acesse sua conta
Após decepção com ex, Malu Rodrigues ressignifica experiência em Salvador e dispara: 'Quero beijar um baiano'

Atriz curtiu o Camarote Brahma Salvador neste domingo (15) e falou sobre emoção, música e novos projetos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 07:36

Malu Rodrigues
Malu Rodrigues Crédito: Felipe Sena/CORREIO

Vivendo pela primeira vez o Carnaval de Salvador de forma completa, Malu Rodrigues contou que a viagem tem também um significado pessoal. A atriz revelou que já havia passado pela cidade anteriormente com um ex-namorado, mas a experiência não foi das melhores. Agora, decidiu voltar com outro olhar — e celebrar a nova fase. Bem-humorada, resumiu o momento: “Quero beijar um baiano.”

A emoção com a festa foi imediata. Segundo ela, o impacto da multidão, dos trios elétricos e da energia coletiva foi tão forte que acabou chorando logo nos primeiros dias. “Meu ano começou agora, depois de Salvador”, afirmou, destacando a hospitalidade baiana e o clima de alegria que encontrou durante a folia.

Looks dos famosos no Carnaval de Salvador

Bruna Marquezine troca carinhos com Shawn Mendes por Webert Belicio / Agnews
Bruna Marquezine e Shawn Mendes no trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
João Lucas e Sasha prestigiam a estreia de Ivete Sangalo no Carnaval 2026 por Vitor Santos / AgNews
Giovanna Cordeiro por WEBERT BELICIO
Alinne Riscado por AgNews
Alinne Moraes por AgNews
mel fronckowiak por AgNews/@paulo_tauil
Débora Block por AgNews
Scheila Carvalho no Carnaval de Salvador por Wagner Bahia
Marcelo Sangalo por Divulgação
Bruninho do Vôlei por AgNews
Bruna Gonçalves por AgNews
Giovanna Pitel por AgNews
Claudia Abreu por AgNews
Lula na Sapucaí por AgNews
Gabriela Loran por Thiago Duran e Caio Duran
Camila Pitanga e Cris Vianna por Marcelo Sá Barretto/Agnews
Alanis Guillen no Camarote Salvador por Thiago Duran e Caio Duran
Maya Massafera por Reprodução
Ana Clara no Carnaval de Salvador por Reprodução
Caio Manhente por Felipe Sena/CORREIO
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtem o camarote Expresso2222 por Tomzé Fonseca/ Agnews
Famosos curtem o camarote Expresso2222 por Tomzé Fonseca/ Agnews
Famosos curtem o camarote Expresso2222 por Tomzé Fonseca/ Agnews
Famosos curtem o camarote Expresso2222 por Tomzé Fonseca/ Agnews
Famosos curtem o camarote Expresso2222 por Tomzé Fonseca/ Agnews
Silvia Braz curte trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
Tia Má curte trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
Hugo Gloss curte trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
1 de 37
Bruna Marquezine troca carinhos com Shawn Mendes por Webert Belicio / Agnews

Fã assumida da música local, a atriz fez questão de citar Ivete Sangalo como grande símbolo da festa. Para Malu, independentemente de qual canção vire hit oficial, a cantora representa a essência do Carnaval baiano e a vibração da cidade.

Carreira e novos projetos

Conhecida pela forte atuação em musicais, Malu comentou os bastidores exigentes desse tipo de produção.

Ela contou que mantém aulas de canto desde a infância e preparo físico constante, ressaltando que a comparação entre atores de musical e atletas de alta performance vem do diretor Charles Miller, com quem trabalha. “Ele sempre diz que ator de musical é atleta de elite — e eu concordo totalmente”, explicou, lembrando das longas sessões de canto, dança e atuação em cena.

No campo profissional, a atriz projeta novidades para 2026. Entre elas está o musical Sete Mulheres de Um Mistério, previsto para São Paulo, além da formação de uma banda com músicos que acompanharam Erasmo Carlos, revisitando sucessos do cantor após a boa recepção de um show realizado no fim de 2025.

Enquanto os novos trabalhos não chegam, Malu segue aproveitando Salvador com intensidade — e deixando claro que a cidade ganhou um novo significado em sua trajetória pessoal, misturando emoção, música e, quem sabe, um romance tipicamente baiano.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio, com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

