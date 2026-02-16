CARNAVAL 2026

Após decepção com ex, Malu Rodrigues ressignifica experiência em Salvador e dispara: 'Quero beijar um baiano'

Atriz curtiu o Camarote Brahma Salvador neste domingo (15) e falou sobre emoção, música e novos projetos

Felipe Sena

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 07:36

Malu Rodrigues Crédito: Felipe Sena/CORREIO

Vivendo pela primeira vez o Carnaval de Salvador de forma completa, Malu Rodrigues contou que a viagem tem também um significado pessoal. A atriz revelou que já havia passado pela cidade anteriormente com um ex-namorado, mas a experiência não foi das melhores. Agora, decidiu voltar com outro olhar — e celebrar a nova fase. Bem-humorada, resumiu o momento: “Quero beijar um baiano.”

A emoção com a festa foi imediata. Segundo ela, o impacto da multidão, dos trios elétricos e da energia coletiva foi tão forte que acabou chorando logo nos primeiros dias. “Meu ano começou agora, depois de Salvador”, afirmou, destacando a hospitalidade baiana e o clima de alegria que encontrou durante a folia.

Fã assumida da música local, a atriz fez questão de citar Ivete Sangalo como grande símbolo da festa. Para Malu, independentemente de qual canção vire hit oficial, a cantora representa a essência do Carnaval baiano e a vibração da cidade.

Carreira e novos projetos

Conhecida pela forte atuação em musicais, Malu comentou os bastidores exigentes desse tipo de produção.

Ela contou que mantém aulas de canto desde a infância e preparo físico constante, ressaltando que a comparação entre atores de musical e atletas de alta performance vem do diretor Charles Miller, com quem trabalha. “Ele sempre diz que ator de musical é atleta de elite — e eu concordo totalmente”, explicou, lembrando das longas sessões de canto, dança e atuação em cena.

No campo profissional, a atriz projeta novidades para 2026. Entre elas está o musical Sete Mulheres de Um Mistério, previsto para São Paulo, além da formação de uma banda com músicos que acompanharam Erasmo Carlos, revisitando sucessos do cantor após a boa recepção de um show realizado no fim de 2025.

Enquanto os novos trabalhos não chegam, Malu segue aproveitando Salvador com intensidade — e deixando claro que a cidade ganhou um novo significado em sua trajetória pessoal, misturando emoção, música e, quem sabe, um romance tipicamente baiano.