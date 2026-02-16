CARNAVAL 2026

'Quero arranjar um namorado baiano': Thaíssa Carvalho se joga na folia em Salvador

Atriz esteve no Camarote Brahma Salvador neste domingo (15), celebrou a energia da festa e falou de música, carreira e novos projetos

Felipe Sena

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 07:31

Thaíssa Carvalho Crédito: Felipe Sena/CORREIO

Thaíssa Carvalho está vivendo intensamente o Carnaval de Salvador — e não apenas nos camarotes. A atriz contou que gosta de circular por diferentes espaços da festa e mergulhar na experiência completa da folia. Em tom descontraído, revelou o quanto se identifica com a Bahia: “Em outra vida fui baiana… agora só falta arranjar um namorado baiano. Procurem um pra mim!”, brincou.

Fã declarada da música baiana, ela destacou especialmente a canção “Pai e Mãe”, parceria de Ivete Sangalo com Xanddy, como uma das que mais têm marcado sua experiência na folia.

Thaíssa contou que acompanha os artistas há muitos anos e mantém carinho especial por eles, além de citar também o trabalho de Léo Santana entre os nomes que animam sua trilha sonora no Carnaval.

Ela explicou que chegou ainda no pré-Carnaval, participou de eventos como Furdunço e Fuzuê e costuma prestigiar tanto camarotes quanto pipocas e festas tradicionais.

Frequentadora da Bahia há mais de 15 anos, disse que sempre retorna pela identificação com a cultura, a musicalidade e a receptividade local. “Sou apaixonada por esse lugar. Cada vez que volto descubro algo novo”, afirmou.

Na carreira, Thaíssa vive expectativa pela estreia da série Emergência 53, produção focada nos profissionais do SAMU e que mistura ação, drama e histórias pessoais. Segundo a atriz, o projeto já chama atenção antes mesmo do lançamento, previsto para 2026.

Paralelamente, ela está concluindo uma segunda graduação em cinema e pretende expandir a atuação para os bastidores, desenvolvendo roteiros e projetos próprios. A pausa momentânea em novelas, explicou, tem relação com essa nova fase profissional. “Quero contar histórias também atrás das câmeras e tirar ideias do papel”, disse.

Entre folia, projetos e planos futuros, a atriz segue curtindo Salvador com intensidade — e mantendo o bom humor ao dizer que, para completar a experiência baiana, só falta mesmo encontrar um namorado por aqui.