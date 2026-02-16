CARNAVAL 2026

Dandara Albuquerque se encanta com primeiro Carnaval em Salvador: 'Igual criança no parque'

Influenciadora esteve no Camarote Brahma Salvador neste domingo (15)

Vivendo o primeiro Carnaval na capital baiana, Dandara Albuquerque contou que a experiência era um sonho antigo e que tem relação direta com o estilo de vida que compartilha nas redes. “Tô igual criança no parque, tudo me surpreende”, disse, destacando a alegria do público, a energia dos trios e o clima de liberdade que enxerga na festa.

Conhecida por conteúdos de lifestyle e viagens, a influenciadora afirmou que a maratona carnavalesca faz parte do que acredita e transmite online: viver boas experiências e olhar a vida com mais leveza, mesmo diante das dificuldades.

Segundo ela, a recepção calorosa do público baiano foi um dos pontos altos dessa estreia na folia.

Sobre apostas musicais para o Carnaval, Dandara admitiu indecisão, mas citou nomes fortes da festa como Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Léo Santana. Para ela, independentemente do hit vencedor, o público já está bem servido de trilha sonora para a folia.