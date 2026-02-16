Acesse sua conta
Carnaval de Salvador registra quase 300 casos de intoxicação alcoólica; veja números

Saúde ultrapassa 2,9 mil atendimentos, com maioria de casos leves

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 17:44

Saúde ultrapassa 2,9 mil atendimentos com maioria de casos leves e alta capacidade de resposta no Carnaval Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Nos quatro primeiros dias oficiais do Carnaval 2026, entre as 5h de quinta-feira (12) e as 5h desta segunda-feira (16), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) registrou 2.975 atendimentos em Salvador. Desse total, 2.886 ocorreram nos módulos montados nos circuitos oficiais da festa e outros 89 nos postos fixos instalados nos bairros Nordeste de Amaralina, Cajazeiras X e Periperi.

O balanço aponta que 2.424 atendimentos foram de natureza clínica, representando 81,5% das ocorrências, o que confirma o perfil de intercorrências leves típico de eventos de grande porte.

Entre as principais causas de atendimento estão os casos de intoxicação alcoólica, que somaram 298 ocorrências, além de dores em membros inferiores (241 registros), cefaleia (225) e náuseas e vômitos (210). Segundo a SMS, os quadros estão associados a fatores como esforço físico prolongado, exposição ao sol e à chuva, mudanças na rotina de sono e alimentação e consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

Além das ocorrências clínicas, foram contabilizados 183 atendimentos bucomaxilofaciais, 182 ortopédicos, 117 de enfermagem e 69 classificados como cirúrgicos. Esses procedimentos, segundo a pasta, referem-se principalmente a intervenções ambulatoriais de pequeno porte, como suturas, drenagens superficiais e curativos, realizados nos próprios módulos, sem necessidade de internação.

A taxa de resolutividade também permaneceu elevada. Apenas 112 pacientes precisaram ser transferidos para outras unidades de saúde, a maioria dentro da própria rede municipal, demonstrando capacidade de absorção do sistema durante o período de maior demanda.

De acordo com o secretário municipal da Saúde, Rodrigo Alves, o cenário segue dentro do esperado para o período festivo. “Encerramos os quatro primeiros dias oficiais de Carnaval mantendo um perfil assistencial predominantemente clínico, com mais de 80% dos atendimentos relacionados a intercorrências leves, típicas de grandes eventos”, afirmou.

O secretário destacou ainda a eficiência da estrutura montada nos circuitos. “Seguimos com índice de resolutividade acima de 96%, o que demonstra que a estrutura instalada nos circuitos tem capacidade técnica e organização para acolher e resolver a ampla maioria dos casos nos próprios módulos, sem sobrecarregar a rede hospitalar”, completou.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

