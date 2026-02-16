PM investigado por fraudes em compra de abadás é preso na Pituba

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 19:29
Um policial militar investigado pela prática dos crimes de associação criminosa, estelionato e invasão de dispositivo eletrônico foi preso na tarde desta segunda-feira (16), no bairro da Pituba, em Salvador. De acordo com a polícia, a prisão é um desdobramento de uma operação que prendeu outras três pessoas na semana passada por esquema de fraudes na compra de abadás.
As investigações apontam que o grupo utilizava um programa para alterar o valor da compra do material, reduzindo-o a uma quantia baixa. O suspeito preso nesta segunda (16) fugiu durante uma ação da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) realizada em um centro comercial no Caminho das Árvores, no último sábado (14).
Carnaval começa com tiro
Três mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. No local, foram apreendidos três celulares, que vão colaborar com as investigações por meio da análise de dados extraídos dos aparelhos. O investigado foi apresentado na unidade policial especializada, onde teve o mandado de prisão cumprido.
A prisão acontece no âmbito da Operação Abadá, que tem como objetivo de reprimir o comércio clandestino de abadás, combater fraudes contra consumidores e coibir a circulação de produtos irregulares. A ação seguirá em andamento até o final do Carnaval.