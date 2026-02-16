Acesse sua conta
PM investigado por fraudes em compra de abadás é preso na Pituba

Homem é suspeito dos crimes de estelionato e associação criminosa

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 19:29

Três mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. No local, foram apreendidos três celulares, que vão colaborar com as investigações por meio da análise de dados extraídos dos aparelhos. O investigado foi apresentado na unidade policial especializada, onde teve o mandado de prisão cumprido.

A prisão acontece no âmbito da Operação Abadá, que tem como objetivo de reprimir o comércio clandestino de abadás, combater fraudes contra consumidores e coibir a circulação de produtos irregulares. A ação seguirá em andamento até o final do Carnaval.

