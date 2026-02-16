SALVADOR

PM investigado por fraudes em compra de abadás é preso na Pituba

Homem é suspeito dos crimes de estelionato e associação criminosa

Maysa Polcri

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 19:29

Operação Abadá é realizada em Salvador durante o Carnaval Crédito: Thaila Mariana / Ascom PCBA

Um policial militar investigado pela prática dos crimes de associação criminosa, estelionato e invasão de dispositivo eletrônico foi preso na tarde desta segunda-feira (16), no bairro da Pituba, em Salvador. De acordo com a polícia, a prisão é um desdobramento de uma operação que prendeu outras três pessoas na semana passada por esquema de fraudes na compra de abadás.

As investigações apontam que o grupo utilizava um programa para alterar o valor da compra do material, reduzindo-o a uma quantia baixa. O suspeito preso nesta segunda (16) fugiu durante uma ação da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) realizada em um centro comercial no Caminho das Árvores, no último sábado (14).

Três mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. No local, foram apreendidos três celulares, que vão colaborar com as investigações por meio da análise de dados extraídos dos aparelhos. O investigado foi apresentado na unidade policial especializada, onde teve o mandado de prisão cumprido.