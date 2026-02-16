Danniel Vieira celebra sucesso de hits no TikTok: 'Trouxe a galera jovem para os clássicos do sertanejo'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 21:04
O cantor Danniel Vieira, que marcou presença no Camarote Brahma nesta segunda-feira (16), comentou como o TikTok tem impulsionado músicas sertanejas, inclusive clássicos, entre o público mais jovem.
“Fiquei assustado com a quantidade de gente bem nova cantando sucessos antigos no trio. O TikTok trouxe essa galera jovem para os clássicos do sertanejo”, afirmou.
Danniel Vieira
Segundo o artista, o gênero segue forte porque fala de sentimentos universais. Para ele, a viralização nas redes sociais funciona como ponte entre gerações, mantendo o sertanejo atual sem perder sua essência romântica.
