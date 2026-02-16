CONFUSÃO

Kannário se revolta e chama repressão da polícia de 'tentativa de homicídio' no Campo Grande

Cantor parou a apresentação diversas vezes para criticar ação de policiais militares

Maysa Polcri

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 23:02

Igor Kannário comanda pipoca no Campo Grande Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

Igor Kannário mobilizou uma legião de fãs durante a sua única apresentação no Carnaval de Salvador, nesta segunda-feira (16), no Campo Grande. O desfile, no entanto, é marcado por momentos de tensão.

Logo no início do circuito Osmar, o cantor precisou interromper o show quando um folião subiu em cima do trio. Ao longo do percurso, o artista parou a apresentação diversas vezes para criticar a ação da Polícia Militar.

Igor Kannário comanda pipoca no Campo Grande 1 de 6

Segundo Kannário, os policiais agiram com truculência na pipoca e agrediram foliões. "Não precisa disso. O que é isso, velho? Velho, uma cacetada dessa numa pessoa, bicho, vai causar sequelas no cara, velho. Meu irmão... Isso é um absurdo, gente", disse o cantor, em um dos momentos da apresentação.

A reportagem do CORREIO flagrou rodas sendo abertas e foliões se dispersando durante abordagens de policiais militares. "Isso é um absurdo, bicho. Isso é homicídio, é assassinato que tá acontecendo aqui, uma tentativa de homicídio, bicho. Eu não aguento isso, não", reafirmou o artista.

Os momentos de tensão continuaram em outros momentos do circuito Osmar. "Vocês não me deixem sair como problemático porque tem advogado do Estado aqui em cima do trio, tem representante do governador aqui em cima do trio, tem secretário, tem todo mundo responsável aqui. Eu estou cansado. Quem é que vai responder pelas merdas que a polícia tá fazendo com as pessoas? É o governador? É o comandante? Quem é que vai conversar comigo sobre essa covardia que tá acontecendo no meu trio?", questionou.