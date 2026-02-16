Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Kannário se revolta e chama repressão da polícia de 'tentativa de homicídio' no Campo Grande

Cantor parou a apresentação diversas vezes para criticar ação de policiais militares

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 23:02

Pipoca
Igor Kannário comanda pipoca no Campo Grande Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

Igor Kannário mobilizou uma legião de fãs durante a sua única apresentação no Carnaval de Salvador, nesta segunda-feira (16), no Campo Grande. O desfile, no entanto, é marcado por momentos de tensão.

Logo no início do circuito Osmar, o cantor precisou interromper o show quando um folião subiu em cima do trio. Ao longo do percurso, o artista parou a apresentação diversas vezes para criticar a ação da Polícia Militar. 

Igor Kannário comanda pipoca no Campo Grande

Igor Kannário comanda pipoca no Campo Grande por Gilberto Barbosa/CORREIO
Igor Kannário comanda pipoca no Campo Grande por Gilberto Barbosa/CORREIO
Igor Kannário comanda pipoca no Campo Grande por Gilberto Barbosa/CORREIO
Igor Kannário comanda pipoca no Campo Grande por Gilberto Barbosa/CORREIO
Igor Kannário em sua passagem pelo Circuito Osmar por Gilberto Barbosa/CORREIO
Igor Kannário em sua passagem pelo Circuito Osmar por Gilberto Barbosa/CORREIO
1 de 6
Igor Kannário comanda pipoca no Campo Grande por Gilberto Barbosa/CORREIO

Segundo Kannário, os policiais agiram com truculência na pipoca e agrediram foliões. "Não precisa disso. O que é isso, velho? Velho, uma cacetada dessa numa pessoa, bicho, vai causar sequelas no cara, velho. Meu irmão... Isso é um absurdo, gente", disse o cantor, em um dos momentos da apresentação. 

A reportagem do CORREIO flagrou rodas sendo abertas e foliões se dispersando durante abordagens de policiais militares. "Isso é um absurdo, bicho. Isso é homicídio, é assassinato que tá acontecendo aqui, uma tentativa de homicídio, bicho. Eu não aguento isso, não", reafirmou o artista.  

Leia mais

Imagem - Everton Ribeiro diz que 'tem o molho' e se surpreende com pipoca de Bell: 'O lado esquerdo tá forte'

Everton Ribeiro diz que 'tem o molho' e se surpreende com pipoca de Bell: 'O lado esquerdo tá forte'

Imagem - Daniel Cady reage a apresentação do filho com Ivete Sangalo no Carnaval: 'Orgulho'

Daniel Cady reage a apresentação do filho com Ivete Sangalo no Carnaval: 'Orgulho'

Imagem - PM investigado por fraudes em compra de abadás é preso na Pituba

PM investigado por fraudes em compra de abadás é preso na Pituba

Os momentos de tensão continuaram em outros momentos do circuito Osmar. "Vocês não me deixem sair como problemático porque tem advogado do Estado aqui em cima do trio, tem representante do governador aqui em cima do trio, tem secretário, tem todo mundo responsável aqui. Eu estou cansado. Quem é que vai responder pelas merdas que a polícia tá fazendo com as pessoas? É o governador? É o comandante? Quem é que vai conversar comigo sobre essa covardia que tá acontecendo no meu trio?", questionou. 

"Todo mundo sabe cobrar de Kannário, dizer que Kannário é problemático. Eu toco o ano todo no Brasil todo e não vejo a polícia agredir as pessoas como fazem aqui", ressaltou. 

Mais recentes

Imagem - Foliões são retirados dos trios de Xanddy e Olodum após irregularidades

Foliões são retirados dos trios de Xanddy e Olodum após irregularidades
Imagem - 'Carnaval se tornou uma necessidade', diz Giovana Cordeiro sobre presença na folia em Salvador

'Carnaval se tornou uma necessidade', diz Giovana Cordeiro sobre presença na folia em Salvador
Imagem - 'Sem ela, o Carnaval não existe': Leo Kret celebra legado de Preta Gil e elege música da folia

'Sem ela, o Carnaval não existe': Leo Kret celebra legado de Preta Gil e elege música da folia

MAIS LIDAS

Imagem - Após acidente na Barra, amigos de jovem entram em estado de choque e precisam ser socorridos
01

Após acidente na Barra, amigos de jovem entram em estado de choque e precisam ser socorridos

Imagem - Adolescente é morto a tiros durante concentração de bloco no Carnaval
02

Adolescente é morto a tiros durante concentração de bloco no Carnaval

Imagem - Advogado de dono de camarote interditado na Barra foi preso após tentar acessar celular apreendido
03

Advogado de dono de camarote interditado na Barra foi preso após tentar acessar celular apreendido

Imagem - 'Remete a desigualdades históricas': Carla Perez pede desculpas após subir nos ombros de segurança
04

'Remete a desigualdades históricas': Carla Perez pede desculpas após subir nos ombros de segurança