CONFUSÃO

Carro alegórico trava, atrapalha desfile de escola de samba carioca e carnavalesco pede demissão

André Rodrigues revelou sua decisão em uma publicação nas redes sociais

Monique Lobo

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 23:57

Desfile da Portela no Carnaval 2026 Crédito: Reprodução/TV Globo

A escola de samba carioca Portela enfrentou problemas técnicos no seu desfile, na madrugada desta segunda-feira (16). As falhas levaram ao desligamento do carnavalesco André Rodrigues, responsável pela apresentação na Marquês de Sapucaí.

Em uma publicação nas redes sociais, André revelou que partiu dele a decisão. "Hoje eu, sozinho, decidi me desligar da Portela. Assim como ontem, sozinho, eu me responsabilizei por tanta coisa", escreveu.

Veja como foi o momento em que o carro alegórico enfrentou problemas 1 de 9

O carro alegórico da Velha Guarda da escola ficou travado e demorou de entrar na Sapucaí, o que causou um espaço vazio no desfile e uma correria no final para garantir que a bateria conseguisse cruzar a passarela no tempo limite.

Em sua declaração, André lembrou do episódio e contou que acumulou funções na escola de samba. "Não sou um artista perfeito, mas tenho um compromisso inabalável com a melhor entrega de tudo o que faço. Isso, por diversas vezes, coloca sobre as minhas costas responsabilidades além da minha função. Eu não deveria ser a única pessoa na armação que sabia destravar um carro alegórico para garantir que a Velha Guarda desfilasse, mas eu era e fiz", acrescentou.

O carnavalesco também revelou que sofreu ataques nas redes sociais, alguns deles direcionados para a sua filha de apenas quatro meses. "No final das contas, eu, praticamente sozinho, nesses anos lidei e lido com a responsabilidade de tudo, e também com ataques contra mim, agora em postagens sobre minha filha, um bebê de quatro meses. Honestamente, o ódio de internet não me assusta, mas ajuda a repensar prioridades. Quatro meses, tempo em que eu queria ter estado muito mais presente e não estive para garantir que esse carnaval chegasse na avenida de maneira digna", completou.

André também se declarou para a Portela. "Amei e amo profundamente a Portela real, sua história e suas pessoas, que me acolheram e me fizeram sentir parte de uma escola de samba".

Em nota, a organização da Portela confirmou o encerramento da parceria com o carnavalesco "que esteve à frente dos nossos desfiles nos anos de 2024, 2025 e 2026". A entidade também agradeceu o empenho do artista. "Sua entrega, profissionalismo e respeito à nossa história ficarão marcados em sua trajetória junto à Portela", informou.