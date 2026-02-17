Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Igor Kannário faz declaração para ex-vocalista do New Hit, preso por estupro coletivo: 'Dudu, eu te amo'

Cantor aproveitou transmissão da sua pipoca no Carnaval de Salvador para enviar mensagem ao amigo

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 00:57

Igor Kannário manda mensagem de apoio a condenado por estupro coletivo
Igor Kannário manda mensagem de apoio a condenado por estupro coletivo Crédito: Sora Maia/CORREIO

O cantor Igor Kannário enviou uma mensagem para um amigo que está preso, durante a passagem da sua pipoca no Circuito Osmar (Campo Grande), na tarde desta segunda-feira (16).

Em cima do trio, Kannário utilizou uma das transmissões ao vivo da folia para falar com Eduardo Martins Daltro de Castro Sobrinho, conhecido como Dudu Martins, ex-vocalista da banda New Hit, condenado a dez anos de prisão em regime fechado pelo estupro coletivo de duas adolescentes na cidade de Ruy Barbosa, em 2012.

"Eduardo Martins, meu amigo Dudu, você que está guardado no presídio de Irecê [Conjunto Penal de Irecê], a gente está aqui fora esperando por você. A gente sabe que você está sendo acusado e condenado por um crime que você não cometeu", falou.

Igor Kannário também afirmou que aguarda a saída de Dudu e que ele tem um espaço garantido em sua banda. "Saiba que seus amigos de verdade estão aqui e sempre estarão aqui. E quando você sair, seu lugar vai estar guardado na nossa banda, meu querido. Dudu, eu te amo", finalizou.

Tags:

Estupro Preso Igor Kannário Condenado Conjunto Penal de Irecê

Mais recentes

Imagem - Giovana Cordeiro compara Carnaval de Salvador e do Rio: 'O baiano preserva suas raízes'

Giovana Cordeiro compara Carnaval de Salvador e do Rio: 'O baiano preserva suas raízes'
Imagem - Carro alegórico trava, atrapalha desfile de escola de samba carioca e carnavalesco pede demissão

Carro alegórico trava, atrapalha desfile de escola de samba carioca e carnavalesco pede demissão
Imagem - Foliões são retirados dos trios de Xanddy e Olodum após irregularidades

Foliões são retirados dos trios de Xanddy e Olodum após irregularidades

MAIS LIDAS

Imagem - Após acidente na Barra, amigos de jovem entram em estado de choque e precisam ser socorridos
01

Após acidente na Barra, amigos de jovem entram em estado de choque e precisam ser socorridos

Imagem - Adolescente é morto a tiros durante concentração de bloco no Carnaval
02

Adolescente é morto a tiros durante concentração de bloco no Carnaval

Imagem - Advogado de dono de camarote interditado na Barra foi preso após tentar acessar celular apreendido
03

Advogado de dono de camarote interditado na Barra foi preso após tentar acessar celular apreendido

Imagem - 'Remete a desigualdades históricas': Carla Perez pede desculpas após subir nos ombros de segurança
04

'Remete a desigualdades históricas': Carla Perez pede desculpas após subir nos ombros de segurança