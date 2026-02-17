HOMENAGEM POLÊMICA

Igor Kannário faz declaração para ex-vocalista do New Hit, preso por estupro coletivo: 'Dudu, eu te amo'

Cantor aproveitou transmissão da sua pipoca no Carnaval de Salvador para enviar mensagem ao amigo

Monique Lobo

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 00:57

Igor Kannário manda mensagem de apoio a condenado por estupro coletivo Crédito: Sora Maia/CORREIO

O cantor Igor Kannário enviou uma mensagem para um amigo que está preso, durante a passagem da sua pipoca no Circuito Osmar (Campo Grande), na tarde desta segunda-feira (16).

Em cima do trio, Kannário utilizou uma das transmissões ao vivo da folia para falar com Eduardo Martins Daltro de Castro Sobrinho, conhecido como Dudu Martins, ex-vocalista da banda New Hit, condenado a dez anos de prisão em regime fechado pelo estupro coletivo de duas adolescentes na cidade de Ruy Barbosa, em 2012.

"Eduardo Martins, meu amigo Dudu, você que está guardado no presídio de Irecê [Conjunto Penal de Irecê], a gente está aqui fora esperando por você. A gente sabe que você está sendo acusado e condenado por um crime que você não cometeu", falou.