Igor Kannário faz declaração para ex-vocalista do New Hit, preso por estupro coletivo: 'Dudu, eu te amo'

Monique Lobo
Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 00:57
O cantor Igor Kannário enviou uma mensagem para um amigo que está preso, durante a passagem da sua pipoca no Circuito Osmar (Campo Grande), na tarde desta segunda-feira (16).
Em cima do trio, Kannário utilizou uma das transmissões ao vivo da folia para falar com Eduardo Martins Daltro de Castro Sobrinho, conhecido como Dudu Martins, ex-vocalista da banda New Hit, condenado a dez anos de prisão em regime fechado pelo estupro coletivo de duas adolescentes na cidade de Ruy Barbosa, em 2012.
"Eduardo Martins, meu amigo Dudu, você que está guardado no presídio de Irecê [Conjunto Penal de Irecê], a gente está aqui fora esperando por você. A gente sabe que você está sendo acusado e condenado por um crime que você não cometeu", falou.
Igor Kannário também afirmou que aguarda a saída de Dudu e que ele tem um espaço garantido em sua banda. "Saiba que seus amigos de verdade estão aqui e sempre estarão aqui. E quando você sair, seu lugar vai estar guardado na nossa banda, meu querido. Dudu, eu te amo", finalizou.