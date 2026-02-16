CAMAROTE BRAHMA

Giovana Cordeiro compara Carnaval de Salvador e do Rio: 'O baiano preserva suas raízes'

Atriz esteve no Camarote Brahma e destacou como a folia da Bahia valoriza a tradição e a ancestralidade cultural

Felipe Sena

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 23:57

Giovana Cordeiro no Camarote Brahma Crédito: Felipe Sena/CORREIO

Durante passagem pelo Camarote Brahma, Giovana exaltou a tradiçãodo Carnaval de Salavdor. “Adoro a atmosfera de Salvador. As pessoas se entregam de corpo e alma, e a consciência da história local é muito forte”.

Para ela, a festa na Bahia mantém vivas as raízes afro-brasileiras, enquanto no Rio, o glamour às vezes faz com que se perca a noção de quem realmente constrói a folia: “No Rio, às vezes esquecemos a origem e o propósito de quem faz a festa”.

Sobre referências musicais, a atriz destacou: “Daniela Mercury e o Bloco Crocodilo mostram como tradição e inovação podem caminhar juntas”. E para ela, o hit que não sai da cabeça neste Carnaval é “Vampirinha”, de Veveta.