'Ser dono de vaga é fora de qualquer direito natural', diz Armandinho sobre ordem dos trios no Carnaval

Guitarrista argumentou que a fila precisa ser reestruturada

Monique Lobo

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 21:10

Armandinho Macedo falou sobre ordem dos desfiles do Carnaval Crédito: Moysés Suzart/CORREIO

Herdeiro do trio elétrico, o guitarrista Armandinho Macêdo também se posicionou sobre a ordem dos desfiles nos circuitos do Carnaval de Salvador. Durante a coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (16), antes se apresentar no Circuito Dodô (Barra-Ondina), o músico afirmou que a ordem da fila deve priorizar os artistas que construíram a história da festa.

"Foi a gente que fez a base de tudo isso que veio se formar o Axé Music, essa coisa tão importante para a Bahia", disse. O filho de Osmar Macêdo também questionou a prática de aluguel de vagas. "A gente tem problemas com isso também. Com empresários que são donos de vagas, que alugam para quem tem mais dinheiro para pagar e sai na frente da gente", acrescentou.

Para Armandinho, é preciso fazer uma reestruturação na ordem dos trios. "Essa fila precisa ser remanejada, precisa ser reestruturada, porque tem entidades do Carnaval que têm mais direito a esse espaço. Nós mesmos, por exemplo, só podemos sair depois de blocos tal, tal e tal. Eu digo: por que isso, se nós somos os primeiros? Se nós estamos aqui desde o começo?”, argumentou.

O músico também avaliou que houve uma mudança no cenário Carnaval, com diminuição do número de blocos. “Já não tem mais aquela quantidade de blocos. E ser dono da vaga é uma situação muito fora de qualquer direito natural”, apontou.

