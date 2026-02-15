CARNAVAL

Daniela Mercury comenta anulação de decisão judicial para abertura do circuito Dodô

Decisão que concedia a abertura do circuito à cantora neste domingo (15) foi derrubada pela Justiça no sábado (14)

Gilberto Barbosa

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 20:30

Daniela Mercury Crédito: Vitor Santos / AgNews

Em coletiva à imprensa, momentos antes de subir no trio elétrico do Bloco Crocodilo neste domingo (15), a cantora Daniela Mercury comentou sobre a anulação da decisão judicial que determinava que seu bloco abrisse o desfile no circuito Dodô (Barra/Ondina), além da repercussão e críticas de outros artistas ao processo movido por ela.

Daniela afirmou que ainda não teve conhecimento sobre o posicionamento de colegas, mas garantiu não ter problemas com outros artistas. “Muito pelo contrário, sempre fui muito gentil, sempre muito carinhosa, sempre muito respeitosa. Quem não está sendo respeitosa é a turma aí, que não está sendo comigo. O resto está tudo bem. Eu não quero resumir meu Carnaval a isso, porque a gente precisa falar as coisas que precisam ser faladas”, disse.

A decisão que concedia a abertura do circuito à cantora neste domingo (15) e na segunda-feira (16) foi derrubada pela Justiça no sábado (14). A abertura do circuito Barra/Ondina ficou com o microbloco Pitico Rex, seguido pelo Olodum. Já Daniela Mercury ficou prevista para sair em sétimo lugar, em posição intermediária, como ocorreu entre 2015 e 2025.

Durante a coletiva, a esposa e empresária da artista, Malu Verçosa Mercury, também comentou sobre a possibilidade de recorrer da decisão para o Carnaval de 2027. “Eu acho que a gente não vai recorrer da decisão, porque essa judicialização que fizemos agora foi no plantão judiciário. O que vamos fazer a partir de agora é tentar novamente o diálogo com o Concar [Conselho Municipal do Carnaval] e com a Saltur [Empresa Salvador Turismo], que venho buscando ao longo do tempo”, explicou.

Malu afirmou que foram apresentados registros que indicam a antiguidade do trio, mas que outros critérios passaram a ser adotados para a organização dos horários de saída no circuito. Para a empresária, o Bloco Crocodilo vem sofrendo um “empurramento” no horário ao longo dos anos.

“Isso implica não apenas em um posicionamento estratégico para a artista, mas também para a cidade de Salvador, porque é importante que ela esteja em horários nobres. Desfilamos na sexta-feira às 23h. Daniela nunca tinha desfilado nesse horário, porque você chega em Ondina às 4h da manhã”, argumentou.