CARNAVAL DO RIO

Baile do Copa: Maya Massafera posa super sensual com vestido transparente que deixa calcinha à mostra

Influenciadora marcou presença na tradicional festa do Copacabana Palace, no Rio, neste sábado (14)

Fernanda Varela

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 22:12

Maya Massafera Crédito: Reprodução

Maya Massafera foi um dos nomes que circularam pelo tradicional Baile do Copa, realizado no Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A influenciadora escolheu um visual transparente e chamou atenção ao exibir o corpo com a produção de grife.

Para a noite de Carnaval, Maya apostou em um vestido vintage assinado por John Galliano. A peça, totalmente transparente, deixava parte do corpo à mostra e foi combinada com acessórios de impacto.

Entre os destaques do look estava um maxi cinto em formato de escorpião, criado pelo estilista brasileiro Walerio Araújo, além de aplicações de strass que reforçaram a proposta ousada da produção.

O Baile do Copa é um dos eventos mais aguardados do calendário carnavalesco do Rio de Janeiro e costuma reunir artistas, influenciadores e personalidades de diversas áreas em uma noite marcada por figurinos elaborados e produções de alto impacto.