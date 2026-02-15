Acesse sua conta
Baile do Copa: Maya Massafera posa super sensual com vestido transparente que deixa calcinha à mostra

Influenciadora marcou presença na tradicional festa do Copacabana Palace, no Rio, neste sábado (14)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 22:12

Maya Massafera
Maya Massafera Crédito: Reprodução

Maya Massafera foi um dos nomes que circularam pelo tradicional Baile do Copa, realizado no Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A influenciadora escolheu um visual transparente e chamou atenção ao exibir o corpo com a produção de grife.

Para a noite de Carnaval, Maya apostou em um vestido vintage assinado por John Galliano. A peça, totalmente transparente, deixava parte do corpo à mostra e foi combinada com acessórios de impacto.

Maya Massafera

Maya Massafera por Reprodução
Maya Massafera por Reprodução
Maya Massafera por Reprodução
Maya Massafera por Reprodução
Maya Massafera por Reprodução
1 de 5
Maya Massafera por Reprodução

Entre os destaques do look estava um maxi cinto em formato de escorpião, criado pelo estilista brasileiro Walerio Araújo, além de aplicações de strass que reforçaram a proposta ousada da produção.

O Baile do Copa é um dos eventos mais aguardados do calendário carnavalesco do Rio de Janeiro e costuma reunir artistas, influenciadores e personalidades de diversas áreas em uma noite marcada por figurinos elaborados e produções de alto impacto.

