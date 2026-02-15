CARNAVAL

'Horário nobre mudou', diz Bruno Reis sobre entrave judicial com bloco de Daniela Mercury por ordem de desfile

Prefeito afirma que foliões e artistas têm preferido desfiles mais cedo

Wendel de Novais

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 13:55

Daniela Mercury Crédito: Vitor Santos / AgNews

A mudança no perfil do folião e na dinâmica das apresentações artísticas foi apontada pelo prefeito Bruno Reis como um dos fatores que influenciam a discussão sobre a ordem de saída dos blocos no Circuito Dodô (Barra-Ondina). A declaração dada em coletiva de imprensa feita neste domingo (15), em meio ao impasse judicial envolvendo o bloco Crocodilo, comandado por Daniela Mercury, e o Conselho Municipal do Carnaval (Comcar).

Segundo o prefeito, o comportamento do público mudou ao longo dos anos, alterando a lógica tradicional dos horários considerados mais valorizados.

“Antigamente as pessoas queriam ir mais tarde para a rua, para não sair no sol, no calor, e voltavam mais tarde. As pessoas estão mudando muito. A gente está vendo essas festas começarem mais cedo e terminarem mais cedo”, afirmou.

Ele acrescentou que o chamado horário nobre deixou de ser concentrado exclusivamente à noite. “Antes o horário nobre do desfile era à noite, 7h, 8h, para as emissoras de TV. Agora não. Estão preferindo sair mais cedo.”

Outro elemento destacado é a agenda dos artistas, que frequentemente realizam mais de uma apresentação no mesmo dia. “Ainda tem artistas que fazem duas apresentações no dia. Então precisam sair mais cedo para depois fazer uma apresentação em camarote, em outra cidade ou em outro local do circuito.”

O entrave judicial

A discussão ocorre após o bloco Crocodilo buscar prioridade para abrir os desfiles aos domingos e segundas-feiras no Barra-Ondina. O grupo chegou a obter uma liminar favorável, mas o Comcar recorreu e conseguiu reverter a decisão, mantendo a ordem previamente definida.

Bruno Reis afirmou que a Prefeitura cumpre as decisões judiciais em vigor. “Decisão judicial não se discute, se cumpre e se recorre. A decisão foi revista e nós vamos cumprir a decisão judicial em vigor.”

O prefeito ressaltou ainda que a definição da ordem das atrações é competência do Comcar. “Quem tem autonomia para isso é o Comcar. O prefeito e a nossa equipe organizam a festa depois que o Comcar decide a ordem das atrações. A gente está ali para fiscalizar o cumprimento do horário.”

Para ele, o caminho para evitar novos impasses passa pelo diálogo. “Tem que ter essa compreensão para ir fazendo esses entendimentos. Acho que, com diálogo, especialmente para o ano que vem, pode-se posicionar melhor em comum acordo.”

A disputa reacende o debate sobre os critérios para definição da ordem dos blocos no circuito mais disputado da folia, onde o horário de saída influencia público, visibilidade e transmissão.