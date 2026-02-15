DESABAFOU

Lexa revela efeito colateral após uso de Mounjaro: 'Deu tudo errado'

Cantora disse que precisou passar por tratamento após usar dose pequena de caneta emagrecedora

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 15:55

Lexa desfila pela Dragões da Real Crédito: Leo Franco / AgNews

Lexa surpreendeu os fãs ao revelar que sofreu um efeito colateral após o uso de uma caneta emagrecedora. A cantora afirmou que aplicou a menor dose do Mounjaro apenas uma vez, mas acabou enfrentando queda de cabelo. A artista contou que notou a perda dos fios na parte frontal da cabeça.

A revelação aconteceu em uma postagem da página "Gossip do Dia", que questionava os seguidores sobre o remédio. "Quem já usou Mounjaro, conte o que todo mundo precisa saber antes de usar. Sem glamour, só a verdade", dizia a publicação. Lexa então contou sobre sua experiência: "Tomei uma única vez 1ml, minha frente do cabelo caiu".

Lexa desfila pela Dragões da Real 1 de 11

A artista também contou que a queda capilar exigiu cuidados posteriores. "Fiz tratamento para voltar os priminhos da frente. Mounjaro é mara, mas não é para todo mundo! Nunca mais tomei", completou. Alguns usuários falaram sobre a dosagem ser em miligramas, não em mililitros. A artista reconheceu a confusão e esclareceu: "Isso! Foi a menor dosagem".

Lexa voltou a falar sobre o tema em entrevista para a revista Quem no último sábado (14), no Carnaval do Rio de Janeiro. "Fui inventar de tomar Mounjaro uma vez na vida, a menor dosagem. Deu tudo errado, caiu meus cabelinhos tudo aqui na frente. Tô cheia de cabelinho novo", contou.

Questionada se o problema ainda persistia, ela tranquilizou: "Já voltou, fiz um super tratamento com os meus tricologistas maravilhosos e aí já voltou, graças a Deus. Tem coisas que são para a gente, tem coisas que não são para a gente. Mounjaro não é para mim".

A cantora estreou como madrinha de bateria da Dragões da Real no Carnaval de São Paulo, na última sexta-feira (13). Ela voltou à folia após a perda da filha em fevereiro de 2025. Já no sábado (14), ela retornou à Marquês de Sapucaí, no Rio, para assistir ao desfile da irmã, Wenny, que se apresentou como rainha de bateria pela Botafogo Samba Clube, pela Série Ouro.