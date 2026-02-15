Acesse sua conta
Bell dá início à celebração dos 40 anos do Camaleão no Circuito Barra-Ondina

Abadá de domingo foi inspirado na primeira mortalha usada pelo bloco

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 17:15

Bell dá início a celebração dos 40 anos do Camaleão no Circuito Barra-Ondina
Bell dá início a celebração dos 40 anos do Camaleão no Circuito Barra-Ondina Crédito: Gilberto Barbosa

O toque da guitarra anunciava a chegada de Bell Marques para o trio do Camaleão no circuito Barra-Ondina, neste domingo (15). A música "Brilha Aê Camaleão", abriu os trabalhos da celebração de 40 anos de um dos blocos mais tradicionais da folia soteropolitana.

Não demorou muito para Bell emendar outros sucessos da época de Chiclete com Banana como "Vumbora Amar" e "Cara Caramba Sou Camaleão". Abadás e telões foram customizados com referências à primeira mortalha produzida para o bloco, em 1986, assinada por Pedrinho da Rocha.

O designer também é o responsável pelo modelo deste ano, que traz de volta as influências do tropicalismo, através das cores e dos elementos da fauna e flora brasileiras, que moldaram a primeira versão.

O Camaleão volta para a Avenida Oceânica na segunda (16) e na terça (17), sempre comandado por Bell. O cantor ainda se apresenta no Camarote Salvador, ainda no domingo, e no Camarote Brahma, no último dia de Carnaval.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Carnaval 2026

