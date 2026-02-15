'Eles são os donos da terra', diz Carlinhos Brown sobre povos indígenas na folia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 19:31
O Brasil se lembrou dele mesmo no Circuito Osmar (Campo Grande), na tarde deste domingo (15). Carlinhos Brown utilizou sua passagem para realizar uma defesa a herança indígena no Carnaval de Salvador.
Chefiando o bloco Apaxes do Tororó, o artista antes de iniciar a folia com o público desfilou pelo circuito atrás do trio da Timbalada. Durante a passagem, o artista respondeu que considera a celebração atual representa uma "prova vencida", mas questionou o financiamento de grupos que representam os povos originários do estado.
Brown destacou a carga simbólica do Campo Grande, apontando a figura do Caboclo do Dois de Julho como o verdadeiro líder espiritual e histórico daquele espaço. Ele ressaltou que sua trajetória musical é fruto de um aprendizado direto com a preservação dos povos indígenas.
"Passei por todas as entidades que propõem a ideia e o conceito dos povos originários", afirmou o músico, reforçando que o Carnaval deve ser entendido como a "maior sala de aula" para a educação do país.
Brown cobrou um olhar político mais atento na hora de dividir as verbas de patrocínio, visando auxiliar quem de fato sustenta a base cultural do Brasil. "Eles são os donos da terra", disse.
Brown encerrou sua fala ao público e pediu para que a memória indígena seja resgata pela sociedade. "Se a gente não souber reparar e olhar para as origens, passaremos por um processo de sermos apagados", finalizou.
