AJUDA DA IA

Perita descobre traição do marido no ChatGPT: 'Ele sabia esconder as provas'

Advogada contou que usou técnicas de perícia para comprovar caso extraconjugal

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 16:25

Jacqueline Tirotti descobriu traição do marido no Chat GPT Crédito: Reprodução/Instagram

A advogada e perita Jacqueline Tirotti revelou que descobriu que estava sendo traída ao investigar o histórico de conversas do ex-marido no ChatGPT. Especialista em documentoscopia, ela usou conhecimentos técnicos da profissão para reunir provas após perceber mudanças no comportamento do companheiro, com quem era casada e tinha uma filha, Olívia, nascida em março do ano passado.

"Nosso relacionamento era muito bom. A gente não brigava muito, transávamos todos os dias. Até nossos amigos falavam: 'A Jacqueline é a esposa perfeita'. Ele me dava liberdade e eu o mimava muito", contou, em conversa com a revista Marie Claire. Advogada, Tirotti é responsável por reconhecer a autenticidade de documentos e desmascarar possíveis fraudes.

Jacqueline Tirotti descobriu traição do marido no Chat GPT 1 de 20

A desconfiança surgiu durante uma viagem a Rio Quente, em Goiás. Enquanto o casal descansava à beira da piscina, o então marido pegou o celular para fazer uma busca no ChatGPT e teve uma reação considerada estranha por Jacqueline. "Não imaginei o que poderia ter algo de problemático no chat GPT, mas ele saiu correndo com o celular, foi para o meio da piscina e o aparelho quase caiu na água. Não me deixou ver e apagou a conversa", relembrou.

Segundo ela, o companheiro tentou se justificar dizendo que buscava informações banais, mas acabou se confundindo ao mostrar um histórico errado. Ao confrontar o marido, ela reparou que uma das respostas continha emojis de foguinho, que costumam ser usados com caráter sexual. "Ele disse que estava procurando como me satisfazer melhor, como melhorar a performance".

Dias depois, já desconfiada, Jacqueline decidiu vasculhar o computador do marido em busca de provas. Tentou localizar conversas em aplicativos tradicionais e até palavras-chave específicas, mas não encontrou nada. Foi então que resolveu verificar o histórico do ChatGPT. Não encontrou as mensagens do dia da viagem, mas achou duas outras mais recentes que respondiam suas dúvidas. Segundo ela, o marido fazia perguntas com frequência, utilizando prints de conversas dele com outras mulheres.

"Ele não apagou duas conversas. Acredito que achou que eu não ia olhar, porque quem fica olhando o chat GPT do marido?! Por isso que consegui ver e encontrar duas provas", contou.

Nas mensagens, ela identificou o nome de uma possível affair e, ao cruzar as informações, encontrou uma conversa trancada deles no WhatsApp. Mesmo assim, a advogada afirma que o processo não foi simples. "Ele também fez curso de perito, então sabia esconder as provas – tanto que escondeu muito bem", disse.

Famosos que se envolveram em traição 1 de 13

Ainda assim, os padrões de comportamento acabaram entregando a traição. "Não foi algo simples e objetivo, mas na perícia, a gente sabe que as pessoas têm padrões, e o dele era esse de mandar as conversas no chat GPT. Fui ligando os pontos até formar o quebra-cabeça".

Após colocar fim no casamento, Jacqueline decidiu relatar a história nas redes sociais. O vídeo ultrapassou 1 milhão de visualizações no TikTok e, segundo ela, serviu como forma de não se calar. "Fiz com a minha aliança na mão, ainda. Nem sabia o que esperar. Pensei: ‘Quer saber? Vou queimar o barco’. Sou advogada, sabia que não estava expondo ninguém, nem colocando fotos ou dando o nome completo, identificando o sujeito. Acho que ficou muito hilário", falou.