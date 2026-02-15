Perita descobre traição do marido no ChatGPT: 'Ele sabia esconder as provas'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 16:25
A advogada e perita Jacqueline Tirotti revelou que descobriu que estava sendo traída ao investigar o histórico de conversas do ex-marido no ChatGPT. Especialista em documentoscopia, ela usou conhecimentos técnicos da profissão para reunir provas após perceber mudanças no comportamento do companheiro, com quem era casada e tinha uma filha, Olívia, nascida em março do ano passado.
"Nosso relacionamento era muito bom. A gente não brigava muito, transávamos todos os dias. Até nossos amigos falavam: 'A Jacqueline é a esposa perfeita'. Ele me dava liberdade e eu o mimava muito", contou, em conversa com a revista Marie Claire. Advogada, Tirotti é responsável por reconhecer a autenticidade de documentos e desmascarar possíveis fraudes.
Jacqueline Tirotti descobriu traição do marido no Chat GPT
A desconfiança surgiu durante uma viagem a Rio Quente, em Goiás. Enquanto o casal descansava à beira da piscina, o então marido pegou o celular para fazer uma busca no ChatGPT e teve uma reação considerada estranha por Jacqueline. "Não imaginei o que poderia ter algo de problemático no chat GPT, mas ele saiu correndo com o celular, foi para o meio da piscina e o aparelho quase caiu na água. Não me deixou ver e apagou a conversa", relembrou.
Segundo ela, o companheiro tentou se justificar dizendo que buscava informações banais, mas acabou se confundindo ao mostrar um histórico errado. Ao confrontar o marido, ela reparou que uma das respostas continha emojis de foguinho, que costumam ser usados com caráter sexual. "Ele disse que estava procurando como me satisfazer melhor, como melhorar a performance".
Dias depois, já desconfiada, Jacqueline decidiu vasculhar o computador do marido em busca de provas. Tentou localizar conversas em aplicativos tradicionais e até palavras-chave específicas, mas não encontrou nada. Foi então que resolveu verificar o histórico do ChatGPT. Não encontrou as mensagens do dia da viagem, mas achou duas outras mais recentes que respondiam suas dúvidas. Segundo ela, o marido fazia perguntas com frequência, utilizando prints de conversas dele com outras mulheres.
"Ele não apagou duas conversas. Acredito que achou que eu não ia olhar, porque quem fica olhando o chat GPT do marido?! Por isso que consegui ver e encontrar duas provas", contou.
Nas mensagens, ela identificou o nome de uma possível affair e, ao cruzar as informações, encontrou uma conversa trancada deles no WhatsApp. Mesmo assim, a advogada afirma que o processo não foi simples. "Ele também fez curso de perito, então sabia esconder as provas – tanto que escondeu muito bem", disse.
Famosos que se envolveram em traição
Ainda assim, os padrões de comportamento acabaram entregando a traição. "Não foi algo simples e objetivo, mas na perícia, a gente sabe que as pessoas têm padrões, e o dele era esse de mandar as conversas no chat GPT. Fui ligando os pontos até formar o quebra-cabeça".
Após colocar fim no casamento, Jacqueline decidiu relatar a história nas redes sociais. O vídeo ultrapassou 1 milhão de visualizações no TikTok e, segundo ela, serviu como forma de não se calar. "Fiz com a minha aliança na mão, ainda. Nem sabia o que esperar. Pensei: ‘Quer saber? Vou queimar o barco’. Sou advogada, sabia que não estava expondo ninguém, nem colocando fotos ou dando o nome completo, identificando o sujeito. Acho que ficou muito hilário", falou.
"Sei que muitas não se expõem por medo de processo, retaliação ou do ex-parceiro. Não quero destruir ninguém, mas também não queria me destruir sozinha”, promete. “Não queria guardar a história só para mim enquanto ele fala por aí que sou louca. Quis expor só para não me destruir no silêncio. Acredito que estou dando voz a muitas mulheres que gostariam de expor e às vezes não podem. Como não tenho rabo preso com ninguém, não tenho medo de fazer isso", finalizou.