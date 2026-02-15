Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Perita descobre traição do marido no ChatGPT: 'Ele sabia esconder as provas'

Advogada contou que usou técnicas de perícia para comprovar caso extraconjugal

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 16:25

Jacqueline Tirotti descobriu traição do marido no Chat GPT
Jacqueline Tirotti descobriu traição do marido no Chat GPT Crédito: Reprodução/Instagram

A advogada e perita Jacqueline Tirotti revelou que descobriu que estava sendo traída ao investigar o histórico de conversas do ex-marido no ChatGPT. Especialista em documentoscopia, ela usou conhecimentos técnicos da profissão para reunir provas após perceber mudanças no comportamento do companheiro, com quem era casada e tinha uma filha, Olívia, nascida em março do ano passado.

"Nosso relacionamento era muito bom. A gente não brigava muito, transávamos todos os dias. Até nossos amigos falavam: 'A Jacqueline é a esposa perfeita'. Ele me dava liberdade e eu o mimava muito", contou, em conversa com a revista Marie Claire. Advogada, Tirotti é responsável por reconhecer a autenticidade de documentos e desmascarar possíveis fraudes.

Jacqueline Tirotti descobriu traição do marido no Chat GPT

Jacqueline Tirotti descobriu traição do marido no Chat GPT por Reprodução/Instagram
Jacqueline Tirotti descobriu traição do marido no Chat GPT por Reprodução/Instagram
Jacqueline Tirotti descobriu traição do marido no Chat GPT por Reprodução/Instagram
Jacqueline Tirotti descobriu traição do marido no Chat GPT por Reprodução/Instagram
Jacqueline Tirotti descobriu traição do marido no Chat GPT por Reprodução/Instagram
Jacqueline Tirotti descobriu traição do marido no Chat GPT por Reprodução/Instagram
Jacqueline Tirotti descobriu traição do marido no Chat GPT por Reprodução/Instagram
Jacqueline Tirotti descobriu traição do marido no Chat GPT por Reprodução/Instagram
Jacqueline Tirotti descobriu traição do marido no Chat GPT por Reprodução/Instagram
Jacqueline Tirotti descobriu traição do marido no Chat GPT por Reprodução/Instagram
Jacqueline Tirotti descobriu traição do marido no Chat GPT por Reprodução/Instagram
Jacqueline Tirotti descobriu traição do marido no Chat GPT por Reprodução/Instagram
Jacqueline Tirotti descobriu traição do marido no Chat GPT por Reprodução/Instagram
Jacqueline Tirotti descobriu traição do marido no Chat GPT por Reprodução/Instagram
Jacqueline Tirotti descobriu traição do marido no Chat GPT por Reprodução/Instagram
Jacqueline Tirotti descobriu traição do marido no Chat GPT por Reprodução/Instagram
Jacqueline Tirotti descobriu traição do marido no Chat GPT por Reprodução/Instagram
Jacqueline Tirotti descobriu traição do marido no Chat GPT por Reprodução/Instagram
Jacqueline Tirotti descobriu traição do marido no Chat GPT por Reprodução/Instagram
Jacqueline Tirotti descobriu traição do marido no Chat GPT por Reprodução/Instagram
1 de 20
Jacqueline Tirotti descobriu traição do marido no Chat GPT por Reprodução/Instagram

A desconfiança surgiu durante uma viagem a Rio Quente, em Goiás. Enquanto o casal descansava à beira da piscina, o então marido pegou o celular para fazer uma busca no ChatGPT e teve uma reação considerada estranha por Jacqueline. "Não imaginei o que poderia ter algo de problemático no chat GPT, mas ele saiu correndo com o celular, foi para o meio da piscina e o aparelho quase caiu na água. Não me deixou ver e apagou a conversa", relembrou.

Segundo ela, o companheiro tentou se justificar dizendo que buscava informações banais, mas acabou se confundindo ao mostrar um histórico errado. Ao confrontar o marido, ela reparou que uma das respostas continha emojis de foguinho, que costumam ser usados com caráter sexual. "Ele disse que estava procurando como me satisfazer melhor, como melhorar a performance".

Dias depois, já desconfiada, Jacqueline decidiu vasculhar o computador do marido em busca de provas. Tentou localizar conversas em aplicativos tradicionais e até palavras-chave específicas, mas não encontrou nada. Foi então que resolveu verificar o histórico do ChatGPT. Não encontrou as mensagens do dia da viagem, mas achou duas outras mais recentes que respondiam suas dúvidas. Segundo ela, o marido fazia perguntas com frequência, utilizando prints de conversas dele com outras mulheres.

"Ele não apagou duas conversas. Acredito que achou que eu não ia olhar, porque quem fica olhando o chat GPT do marido?! Por isso que consegui ver e encontrar duas provas", contou.

Nas mensagens, ela identificou o nome de uma possível affair e, ao cruzar as informações, encontrou uma conversa trancada deles no WhatsApp. Mesmo assim, a advogada afirma que o processo não foi simples. "Ele também fez curso de perito, então sabia esconder as provas – tanto que escondeu muito bem", disse.

Famosos que se envolveram em traição

Ex de Marcelo Courrege desabafou após descobrir traição de marido com colega jornalista: 'Cada um dá o que tem' por Reprodução
Luísa Sonza descobriu que foi traída por Chico Moedas em um bar no centro do Rio; influencer emitiu nota de comunicado na época por YouTube / Instagram
Luísa Sonza decidiu continuar cantando 'Chico', música que fez para o ex-, em shows após traição por Foto: Instagram/@luisasonza e Twitter/@infosluisasonza/Reprodução/Popline
Casimiro saiu em defesa do amigo Chico Moedas por YouTube / Redes sociais
Ex-sogra de Lexa denunciou suposta traição após cantora se separar de Mc Guimê; depois ela voltou atrás por Redes sociais
Preta Gil expõe traição do marido com stylist por Redes sociais
Preta Gil descobriu traição após diagnóstico de câncer por Redes sociais
Bella Campos descobriu uma suposta traição de MC Cabelinho e se separou do cantor por Redes sociais
Bella Campos ganhou muitos seguidores após traição por Redes sociais
Esposa de Sorocaba expôs uma traição do marido por Redes sociais
Zé Felipe desabafou sobre boatos de traição de Vírgina em meio a separação do casal por Reprodução/Instagram
Gizelly Bicalho contou que já foi traída por Reprodução / Redes Sociais
Shantal defendeu Neymar em meio a boato de nova traição a Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
1 de 13
Ex de Marcelo Courrege desabafou após descobrir traição de marido com colega jornalista: 'Cada um dá o que tem' por Reprodução

Ainda assim, os padrões de comportamento acabaram entregando a traição. "Não foi algo simples e objetivo, mas na perícia, a gente sabe que as pessoas têm padrões, e o dele era esse de mandar as conversas no chat GPT. Fui ligando os pontos até formar o quebra-cabeça".

Após colocar fim no casamento, Jacqueline decidiu relatar a história nas redes sociais. O vídeo ultrapassou 1 milhão de visualizações no TikTok e, segundo ela, serviu como forma de não se calar. "Fiz com a minha aliança na mão, ainda. Nem sabia o que esperar. Pensei: ‘Quer saber? Vou queimar o barco’. Sou advogada, sabia que não estava expondo ninguém, nem colocando fotos ou dando o nome completo, identificando o sujeito. Acho que ficou muito hilário", falou.

"Sei que muitas não se expõem por medo de processo, retaliação ou do ex-parceiro. Não quero destruir ninguém, mas também não queria me destruir sozinha”, promete. “Não queria guardar a história só para mim enquanto ele fala por aí que sou louca. Quis expor só para não me destruir no silêncio. Acredito que estou dando voz a muitas mulheres que gostariam de expor e às vezes não podem. Como não tenho rabo preso com ninguém, não tenho medo de fazer isso", finalizou.

Leia mais

Imagem - Baiana, esposa de Cowboy diz que não existe chance de traição no BBB 26: 'Gostosa do jeito que sou'

Baiana, esposa de Cowboy diz que não existe chance de traição no BBB 26: 'Gostosa do jeito que sou'

Imagem - Gabriela leva puxão de orelha da produção e desperdiça poder estratégico no BBB 26

Gabriela leva puxão de orelha da produção e desperdiça poder estratégico no BBB 26

Imagem - Festa do BBB 26 tem tem selinho, racha no jogo, participante passando mal e câmera cortada

Festa do BBB 26 tem tem selinho, racha no jogo, participante passando mal e câmera cortada

Tags:

Traição Jacqueline Tirotti Chat gpt Chatgpt Perita

Mais recentes

Imagem - Baiana, esposa de Cowboy diz que não existe chance de traição no BBB 26: 'Gostosa do jeito que sou'

Baiana, esposa de Cowboy diz que não existe chance de traição no BBB 26: 'Gostosa do jeito que sou'
Imagem - Gabriela leva puxão de orelha da produção e desperdiça poder estratégico no BBB 26

Gabriela leva puxão de orelha da produção e desperdiça poder estratégico no BBB 26
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (15 de fevereiro): estabilidade, ajustes práticos e decisões conscientes marcam o domingo

Cor e número da sorte de hoje (15 de fevereiro): estabilidade, ajustes práticos e decisões conscientes marcam o domingo

MAIS LIDAS

Imagem - Gabriela leva puxão de orelha da produção e desperdiça poder estratégico no BBB 26
01

Gabriela leva puxão de orelha da produção e desperdiça poder estratégico no BBB 26

Imagem - Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma
02

Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma

Imagem - Mundo entrará no ‘modo noturno’ em breve e animais começam a se preparar
03

Mundo entrará no ‘modo noturno’ em breve e animais começam a se preparar

Imagem - Como funciona o radar com IA que já aplicou mais de 20 mil multas em rodovias brasileiras
04

Como funciona o radar com IA que já aplicou mais de 20 mil multas em rodovias brasileiras