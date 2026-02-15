Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O Universo definiu: o dia mais sortudo da semana marca decisões que mudam o rumo da sua vida entre 16 e 22 de fevereiro

Uma virada silenciosa acontece quando você aceita o inesperado e age com mais verdade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 18:00

Signos, anjo e sorte
Signos, anjo e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Entre os dias 16 e 22 de fevereiro, a sorte se manifesta de forma menos óbvia, mas muito mais decisiva. Não se trata apenas de coincidências favoráveis, e sim de momentos em que escolhas, encontros e percepções levam você a um caminho mais alinhado com quem realmente é. Cada signo tem um dia em que essa energia se intensifica, trazendo clareza, oportunidades e viradas que fazem diferença no longo prazo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (15 de fevereiro): estabilidade, ajustes práticos e decisões conscientes marcam o domingo

Cor e número da sorte de hoje (15 de fevereiro): estabilidade, ajustes práticos e decisões conscientes marcam o domingo

Imagem - A vida muda drasticamente para 4 signos até o fim de fevereiro de 2026 e uma transformação profunda marca o início de um novo ciclo

A vida muda drasticamente para 4 signos até o fim de fevereiro de 2026 e uma transformação profunda marca o início de um novo ciclo

Imagem - A vida finalmente começa a melhorar para 3 signos depois de hoje (15 de fevereiro) e uma nova fase traz mais leveza e clareza

A vida finalmente começa a melhorar para 3 signos depois de hoje (15 de fevereiro) e uma nova fase traz mais leveza e clareza

Áries

Dia da sorte da semana para Áries: sexta-feira, 20 de fevereiro

Este é um ponto de despertar pessoal importante. Você começa a enxergar quem realmente é, o que acredita e até onde quer ir. Um processo interno profundo se inicia, trazendo mais clareza sobre o que vale sua energia daqui em diante.

Dica cósmica: Escutar a si mesma muda tudo.

Touro

Dia da sorte da semana para Touro: terça-feira, 17 de fevereiro

Uma mudança inesperada pode alterar seus planos profissionais ou de estudos, mas não encare isso como perda de controle. O momento abre um caminho mais alinhado com quem você está se tornando agora.

Dica cósmica: Flexibilidade também é força.

Gêmeos

Dia da sorte da semana para Gêmeos: quarta-feira, 18 de fevereiro

Algo começa a fluir com mais leveza na vida profissional. O esforço dos últimos tempos começa a mostrar resultado, trazendo sensação de avanço real e reconhecimento.

Dica cósmica: Confie no processo que você construiu.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Câncer

Dia da sorte da semana para Câncer: sábado, 21 de fevereiro

Você sente com mais clareza o que quer para o futuro e ganha coragem para agir de acordo com isso. O dia favorece decisões guiadas pelo que faz sentido para você, não para os outros.

Dica cósmica: Colocar-se em primeiro lugar é necessário.

Leão

Dia da sorte da semana para Leão: quinta-feira, 19 de fevereiro

Fica mais fácil compreender por que certas mudanças aconteceram na sua vida profissional. Esse entendimento traz paz e abre espaço para aceitar o novo com mais confiança.

Dica cósmica: Tudo se encaixa no tempo certo.

Virgem

Dia da sorte da semana para Virgem: sexta-feira, 20 de fevereiro

Uma situação inesperada pode provocar questionamentos profundos, mas ela vem para realinhar seu caminho. Aceitar o desconhecido será essencial para avançar.

Dica cósmica: Soltar o controle também liberta.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Libra

Dia da sorte da semana para Libra: domingo, 22 de fevereiro

O dia favorece escolhas que priorizam seu bem-estar sem culpa. Você percebe que sucesso e equilíbrio podem caminhar juntos.

Dica cósmica: Sua vida precisa ser confortável para você.

Escorpião

Dia da sorte da semana para Escorpião: segunda-feira, 16 de fevereiro

Um antigo desejo pode ressurgir com força, pedindo atitude. O momento favorece retomar sonhos deixados de lado e acreditar que ainda é possível realizá-los.

Dica cósmica: Nunca é tarde para recomeçar.

Sagitário

Dia da sorte da semana para Sagitário: sexta-feira, 20 de fevereiro

Uma percepção importante muda sua forma de agir. Evite decisões impulsivas e dê tempo para que a clareza se estabeleça antes de avançar.

Dica cósmica: Calma também leva longe.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio

Dia da sorte da semana para Capricórnio: terça-feira, 17 de fevereiro

Uma oportunidade financeira ou profissional pode surgir de forma diferente do esperado. Estar aberta ao novo pode render resultados muito positivos.

Dica cósmica: O seguro nem sempre é o melhor.

Aquário

Dia da sorte da semana para Aquário: terça-feira, 17 de fevereiro

Você passa por um momento de virada pessoal, revendo escolhas, identidade e direção de vida. Mesmo que haja desafios, o saldo é de crescimento.

Dica cósmica: Não desista de si mesma.

Peixes

Dia da sorte da semana para Peixes: quinta-feira, 19 de fevereiro

Ideias ganham força e pedem ação. O dia favorece decisões práticas para tirar projetos do papel e avançar com mais confiança.

Dica cósmica: Dar o primeiro passo muda o caminho.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

Mais recentes

Imagem - Perita descobre traição do marido no ChatGPT: 'Ele sabia esconder as provas'

Perita descobre traição do marido no ChatGPT: 'Ele sabia esconder as provas'
Imagem - Baiana, esposa de Cowboy diz que não existe chance de traição no BBB 26: 'Gostosa do jeito que sou'

Baiana, esposa de Cowboy diz que não existe chance de traição no BBB 26: 'Gostosa do jeito que sou'
Imagem - Gabriela leva puxão de orelha da produção e desperdiça poder estratégico no BBB 26

Gabriela leva puxão de orelha da produção e desperdiça poder estratégico no BBB 26

MAIS LIDAS

Imagem - Andre Marques dá 'chega mais' em Ana Clara em bloco de Ivete, mas leva fora; VÍDEOS
01

Andre Marques dá 'chega mais' em Ana Clara em bloco de Ivete, mas leva fora; VÍDEOS

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa
02

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa

Imagem - Gabriela leva puxão de orelha da produção e desperdiça poder estratégico no BBB 26
03

Gabriela leva puxão de orelha da produção e desperdiça poder estratégico no BBB 26

Imagem - Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma
04

Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma