ASTROLOGIA

O Universo definiu: o dia mais sortudo da semana marca decisões que mudam o rumo da sua vida entre 16 e 22 de fevereiro

Uma virada silenciosa acontece quando você aceita o inesperado e age com mais verdade

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 18:00

Signos, anjo e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Entre os dias 16 e 22 de fevereiro, a sorte se manifesta de forma menos óbvia, mas muito mais decisiva. Não se trata apenas de coincidências favoráveis, e sim de momentos em que escolhas, encontros e percepções levam você a um caminho mais alinhado com quem realmente é. Cada signo tem um dia em que essa energia se intensifica, trazendo clareza, oportunidades e viradas que fazem diferença no longo prazo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia da sorte da semana para Áries: sexta-feira, 20 de fevereiro

Este é um ponto de despertar pessoal importante. Você começa a enxergar quem realmente é, o que acredita e até onde quer ir. Um processo interno profundo se inicia, trazendo mais clareza sobre o que vale sua energia daqui em diante.

Dica cósmica: Escutar a si mesma muda tudo.

Touro

Dia da sorte da semana para Touro: terça-feira, 17 de fevereiro

Uma mudança inesperada pode alterar seus planos profissionais ou de estudos, mas não encare isso como perda de controle. O momento abre um caminho mais alinhado com quem você está se tornando agora.

Dica cósmica: Flexibilidade também é força.

Gêmeos

Dia da sorte da semana para Gêmeos: quarta-feira, 18 de fevereiro

Algo começa a fluir com mais leveza na vida profissional. O esforço dos últimos tempos começa a mostrar resultado, trazendo sensação de avanço real e reconhecimento.

Dica cósmica: Confie no processo que você construiu.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Câncer

Dia da sorte da semana para Câncer: sábado, 21 de fevereiro

Você sente com mais clareza o que quer para o futuro e ganha coragem para agir de acordo com isso. O dia favorece decisões guiadas pelo que faz sentido para você, não para os outros.

Dica cósmica: Colocar-se em primeiro lugar é necessário.

Leão

Dia da sorte da semana para Leão: quinta-feira, 19 de fevereiro

Fica mais fácil compreender por que certas mudanças aconteceram na sua vida profissional. Esse entendimento traz paz e abre espaço para aceitar o novo com mais confiança.

Dica cósmica: Tudo se encaixa no tempo certo.

Virgem

Dia da sorte da semana para Virgem: sexta-feira, 20 de fevereiro

Uma situação inesperada pode provocar questionamentos profundos, mas ela vem para realinhar seu caminho. Aceitar o desconhecido será essencial para avançar.

Dica cósmica: Soltar o controle também liberta.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Libra

Dia da sorte da semana para Libra: domingo, 22 de fevereiro

O dia favorece escolhas que priorizam seu bem-estar sem culpa. Você percebe que sucesso e equilíbrio podem caminhar juntos.

Dica cósmica: Sua vida precisa ser confortável para você.

Escorpião

Dia da sorte da semana para Escorpião: segunda-feira, 16 de fevereiro

Um antigo desejo pode ressurgir com força, pedindo atitude. O momento favorece retomar sonhos deixados de lado e acreditar que ainda é possível realizá-los.

Dica cósmica: Nunca é tarde para recomeçar.

Sagitário

Dia da sorte da semana para Sagitário: sexta-feira, 20 de fevereiro

Uma percepção importante muda sua forma de agir. Evite decisões impulsivas e dê tempo para que a clareza se estabeleça antes de avançar.

Dica cósmica: Calma também leva longe.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Capricórnio

Dia da sorte da semana para Capricórnio: terça-feira, 17 de fevereiro

Uma oportunidade financeira ou profissional pode surgir de forma diferente do esperado. Estar aberta ao novo pode render resultados muito positivos.

Dica cósmica: O seguro nem sempre é o melhor.

Aquário

Dia da sorte da semana para Aquário: terça-feira, 17 de fevereiro

Você passa por um momento de virada pessoal, revendo escolhas, identidade e direção de vida. Mesmo que haja desafios, o saldo é de crescimento.

Dica cósmica: Não desista de si mesma.

Peixes

Dia da sorte da semana para Peixes: quinta-feira, 19 de fevereiro

Ideias ganham força e pedem ação. O dia favorece decisões práticas para tirar projetos do papel e avançar com mais confiança.