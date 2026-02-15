O Universo definiu: o dia mais sortudo da semana marca decisões que mudam o rumo da sua vida entre 16 e 22 de fevereiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 18:00
Entre os dias 16 e 22 de fevereiro, a sorte se manifesta de forma menos óbvia, mas muito mais decisiva. Não se trata apenas de coincidências favoráveis, e sim de momentos em que escolhas, encontros e percepções levam você a um caminho mais alinhado com quem realmente é. Cada signo tem um dia em que essa energia se intensifica, trazendo clareza, oportunidades e viradas que fazem diferença no longo prazo. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries
Dia da sorte da semana para Áries: sexta-feira, 20 de fevereiro
Este é um ponto de despertar pessoal importante. Você começa a enxergar quem realmente é, o que acredita e até onde quer ir. Um processo interno profundo se inicia, trazendo mais clareza sobre o que vale sua energia daqui em diante.
Dica cósmica: Escutar a si mesma muda tudo.
Touro
Dia da sorte da semana para Touro: terça-feira, 17 de fevereiro
Uma mudança inesperada pode alterar seus planos profissionais ou de estudos, mas não encare isso como perda de controle. O momento abre um caminho mais alinhado com quem você está se tornando agora.
Dica cósmica: Flexibilidade também é força.
Gêmeos
Dia da sorte da semana para Gêmeos: quarta-feira, 18 de fevereiro
Algo começa a fluir com mais leveza na vida profissional. O esforço dos últimos tempos começa a mostrar resultado, trazendo sensação de avanço real e reconhecimento.
Dica cósmica: Confie no processo que você construiu.
Câncer
Dia da sorte da semana para Câncer: sábado, 21 de fevereiro
Você sente com mais clareza o que quer para o futuro e ganha coragem para agir de acordo com isso. O dia favorece decisões guiadas pelo que faz sentido para você, não para os outros.
Dica cósmica: Colocar-se em primeiro lugar é necessário.
Leão
Dia da sorte da semana para Leão: quinta-feira, 19 de fevereiro
Fica mais fácil compreender por que certas mudanças aconteceram na sua vida profissional. Esse entendimento traz paz e abre espaço para aceitar o novo com mais confiança.
Dica cósmica: Tudo se encaixa no tempo certo.
Virgem
Dia da sorte da semana para Virgem: sexta-feira, 20 de fevereiro
Uma situação inesperada pode provocar questionamentos profundos, mas ela vem para realinhar seu caminho. Aceitar o desconhecido será essencial para avançar.
Dica cósmica: Soltar o controle também liberta.
Libra
Dia da sorte da semana para Libra: domingo, 22 de fevereiro
O dia favorece escolhas que priorizam seu bem-estar sem culpa. Você percebe que sucesso e equilíbrio podem caminhar juntos.
Dica cósmica: Sua vida precisa ser confortável para você.
Escorpião
Dia da sorte da semana para Escorpião: segunda-feira, 16 de fevereiro
Um antigo desejo pode ressurgir com força, pedindo atitude. O momento favorece retomar sonhos deixados de lado e acreditar que ainda é possível realizá-los.
Dica cósmica: Nunca é tarde para recomeçar.
Sagitário
Dia da sorte da semana para Sagitário: sexta-feira, 20 de fevereiro
Uma percepção importante muda sua forma de agir. Evite decisões impulsivas e dê tempo para que a clareza se estabeleça antes de avançar.
Dica cósmica: Calma também leva longe.
Capricórnio
Dia da sorte da semana para Capricórnio: terça-feira, 17 de fevereiro
Uma oportunidade financeira ou profissional pode surgir de forma diferente do esperado. Estar aberta ao novo pode render resultados muito positivos.
Dica cósmica: O seguro nem sempre é o melhor.
Aquário
Dia da sorte da semana para Aquário: terça-feira, 17 de fevereiro
Você passa por um momento de virada pessoal, revendo escolhas, identidade e direção de vida. Mesmo que haja desafios, o saldo é de crescimento.
Dica cósmica: Não desista de si mesma.
Peixes
Dia da sorte da semana para Peixes: quinta-feira, 19 de fevereiro
Ideias ganham força e pedem ação. O dia favorece decisões práticas para tirar projetos do papel e avançar com mais confiança.
Dica cósmica: Dar o primeiro passo muda o caminho.