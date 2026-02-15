Acesse sua conta
A vida muda drasticamente para 4 signos até o fim de fevereiro de 2026 e uma transformação profunda marca o início de um novo ciclo

Um período intenso começa agora e promete encerrar desafios antigos, trazendo reconhecimento, maturidade e recomeços importantes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 09:00

Signos e poder
Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

O fim de fevereiro de 2026 não será comum para alguns signos. Depois de anos enfrentando testes, atrasos e reestruturações internas, a sensação é de virada definitiva. O que parecia travado começa a se mover, e decisões tomadas agora influenciam os próximos anos de forma significativa. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Uma fase de maturidade intensa começa a se desenhar. Até o fim de fevereiro, você já sente que precisa assumir responsabilidades maiores e agir com mais estratégia. Quem te prejudicou começa a lidar com consequências, mas você também é cobrado a evoluir. Disciplina agora significa estabilidade no futuro.

Dica cósmica: Construa hoje o que deseja colher nos próximos anos.

Leão: Você encerra um ciclo de obstáculos, especialmente no amor e na autoestima. Mudanças internas profundas alteram sua postura e suas escolhas. Até o fim do mês, uma decisão ou acontecimento redefine o rumo dos seus relacionamentos. A partir daqui, você passa a exigir mais respeito e reciprocidade.

Dica cósmica: Quando você muda o padrão, a realidade acompanha.

Aquário: Um novo ciclo de protagonismo se inicia. Você começa a perceber mais reconhecimento, mais visibilidade e uma sensação clara de reinvenção pessoal. Pessoas passam a enxergar seu valor com mais nitidez. Mas essa ascensão exige que você abandone antigas versões de si mesmo. O crescimento vem junto com desapegos importantes.

Dica cósmica: Para viver o novo, aceite deixar o antigo para trás.

Peixes: Um peso começa a sair dos seus ombros. Depois de um longo período de desafios e cobranças, a energia muda e tudo parece fluir com mais leveza. O que estava atrasado começa a andar. O que parecia impossível se torna viável. Você entra em uma fase de maior merecimento e expansão.

Dica cósmica: Confie no alívio. Ele é sinal de que a fase difícil cumpriu seu papel.

