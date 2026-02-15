A vida muda drasticamente para 4 signos até o fim de fevereiro de 2026 e uma transformação profunda marca o início de um novo ciclo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 09:00
O fim de fevereiro de 2026 não será comum para alguns signos. Depois de anos enfrentando testes, atrasos e reestruturações internas, a sensação é de virada definitiva. O que parecia travado começa a se mover, e decisões tomadas agora influenciam os próximos anos de forma significativa. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries: Uma fase de maturidade intensa começa a se desenhar. Até o fim de fevereiro, você já sente que precisa assumir responsabilidades maiores e agir com mais estratégia. Quem te prejudicou começa a lidar com consequências, mas você também é cobrado a evoluir. Disciplina agora significa estabilidade no futuro.
Dica cósmica: Construa hoje o que deseja colher nos próximos anos.
Leão: Você encerra um ciclo de obstáculos, especialmente no amor e na autoestima. Mudanças internas profundas alteram sua postura e suas escolhas. Até o fim do mês, uma decisão ou acontecimento redefine o rumo dos seus relacionamentos. A partir daqui, você passa a exigir mais respeito e reciprocidade.
Dica cósmica: Quando você muda o padrão, a realidade acompanha.
Aquário: Um novo ciclo de protagonismo se inicia. Você começa a perceber mais reconhecimento, mais visibilidade e uma sensação clara de reinvenção pessoal. Pessoas passam a enxergar seu valor com mais nitidez. Mas essa ascensão exige que você abandone antigas versões de si mesmo. O crescimento vem junto com desapegos importantes.
Dica cósmica: Para viver o novo, aceite deixar o antigo para trás.
Peixes: Um peso começa a sair dos seus ombros. Depois de um longo período de desafios e cobranças, a energia muda e tudo parece fluir com mais leveza. O que estava atrasado começa a andar. O que parecia impossível se torna viável. Você entra em uma fase de maior merecimento e expansão.
Dica cósmica: Confie no alívio. Ele é sinal de que a fase difícil cumpriu seu papel.
