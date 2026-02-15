Hoje (15 de fevereiro), emoções pedem cuidado para não distorcer suas decisões

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 03:00
Hoje, dia 15 de fevereiro, o céu pede equilíbrio. Sentimentos intensos podem influenciar escolhas práticas, conversas e posicionamentos profissionais. A chave não está em ignorar o que você sente, mas em não permitir que a emoção assuma o controle. Quanto mais clareza interna, mais segurança nas decisões externas. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries
Hoje você precisa escolher com sabedoria onde coloca sua energia. Nem tudo merece o mesmo esforço. Direcione sua força para o que realmente importa e evite desgastes com situações que não trazem retorno. Foco reduz frustração.
Dica cósmica: energia bem direcionada rende mais do que esforço excessivo.
Touro
Evite deixar que emoções interfiram em decisões práticas, especialmente no trabalho. Hoje pede postura lógica e equilibrada. Manter a calma diante de pressões garante resultados mais estáveis.
Dica cósmica: razão firme protege seus interesses.
Gêmeos
O cansaço pode aparecer de forma sutil. Preste atenção aos sinais do seu corpo e da sua mente. Pausas estratégicas aumentam sua produtividade e evitam erros por excesso de esforço.
Dica cósmica: descanso também é estratégia.
Câncer
Não tente fazer tudo com pressa. Hoje favorece constância, não correria. Manter um ritmo estável evita desgaste físico e mental. Resultados sólidos vêm da consistência.
Dica cósmica: ritmo equilibrado traz clareza.
Leão
Pequenos mal-entendidos podem crescer se forem ignorados. Resolva ruídos logo no início, com calma e objetividade. Comunicação clara preserva relações e evita tensão desnecessária.
Dica cósmica: silêncio prolongado cria conflitos evitáveis.
Virgem
Seu estado emocional influencia sua percepção hoje. Antes de decidir algo importante, observe como você está se sentindo. Clareza vem quando você reconhece a emoção sem deixar que ela conduza tudo.
Dica cósmica: consciência emocional fortalece o julgamento.
Libra
Evite simplificar demais conversas importantes. Hoje pede comunicação direta e bem explicada. Ser claro agora evita mal-entendidos futuros.
Dica cósmica: palavras bem escolhidas evitam retrabalho emocional.
Escorpião
Pressões podem surgir, mas agir impulsivamente não é a melhor saída. Observe, analise e só então tome atitude. Estratégia reduz riscos e aumenta a chance de sucesso.
Dica cósmica: reflexão antes da ação evita arrependimentos.
Sagitário
Mudanças inesperadas podem testar sua flexibilidade. Adapte o caminho, mas mantenha firme seu objetivo. Ajustar a rota não significa abandonar o destino.
Dica cósmica: flexibilidade com propósito é força.
Capricórnio
Evite transformar tarefas rotineiras em urgências desnecessárias. A pressa pode gerar erros que atrasam mais do que ajudam. Deixe o dia ganhar ritmo naturalmente.
Dica cósmica: constância supera aceleração.
Aquário
Hoje não é sobre reconhecimento imediato, mas sobre consistência. Faça o que precisa ser feito sem depender de aplausos. Resultados sólidos falam por si.
Dica cósmica: credibilidade se constrói em silêncio.
Peixes
Antes de encerrar o dia, revise como está usando seu tempo e sua energia. Talvez seja necessário reorganizar prioridades. Foco no que realmente importa traz sensação de controle.
Dica cósmica: organização devolve direção.