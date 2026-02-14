Acesse sua conta
Vini Jr. presenteia Virginia com bolsa Hermès e preço deixa seguidores horrorizados

Influenciadora exibiu mimo nas redes sociais e agradeceu surpresa enviada pelo jogador

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 22:16

Virginia
Virginia Crédito: Reprodução

Vini Jr. surpreendeu Virginia Fonseca com um presente de luxo neste sábado (14), data em que é celebrado o Valentine’s Day em países como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. A influenciadora mostrou nas redes sociais a bolsa da marca Hermès que recebeu do jogador.

Ao compartilhar o momento, Virginia revelou que encontrou surpresas no quarto, incluindo um buquê de rosas vermelhas e a peça de grife. “Valentine’s Day por aqui. Chego no quarto e tem surpresas pra mim e pras crianças”, escreveu. Em seguida, agradeceu ao namorado. “Ele sempre se faz presente, te amo amor, obrigada por tudo e acertou MUITO na bolsa”, publicou.

O modelo exibido é uma bolsa no estilo Sellier, confeccionada em couro de crocodilo na cor verde jade, com ferragens douradas. Em lojas especializadas, o item pode variar entre 65 mil e 82 mil dólares, o que corresponde a aproximadamente R$ 339 mil a R$ 427 mil, dependendo da cotação.

Além do presente, Virginia comentou recentemente detalhes do início do relacionamento com o jogador, relatando que o primeiro encontro aconteceu em Madri, durante uma viagem organizada para vê lo.

