Com look cavado e bíceps marcados, Paolla Oliveira esbanja simpatia e sensualidade no Carnaval do Rio

Rainha do bloco, atriz destacou liberdade e respeito durante desfile neste sábado (14)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 20:32

Paolla Oliveira
Paolla Oliveira Crédito: Divulgação

O tradicional Cordão da Bola Preta levou milhares de foliões às ruas do Centro do Rio na manhã deste sábado (14), em seu 107º desfile. Segundo a Riotur, a expectativa é de público de 700 mil pessoas na Rua Primeiro de Março.

Rainha do bloco, Paolla Oliveira chegou pouco antes das 9h e falou sobre o significado da festa. “Carnaval, para mim, fala de liberdade, fala de alegria, mas a gente só consegue estar assim se a gente tem segurança, se a gente tem respeito. Falo isso principalmente em relação às mulheres. Que a gente consiga estar como a gente quiser, como a gente desejar, feliz. Sabendo que cada uma de nós é que mandamos no nosso corpo e na nossa alegria. A liberdade dessa festa democrática é o que acho muito legal”, afirmou antes de subir no trio.

Paolla Oliveira

1 de 5
Paolla Oliveira por Divulgação

A atriz também comentou o carinho do público. “Já chorei e tudo. Não aguento”, disse, emocionada.

O desfile deste ano teve como tema “Bola Preta, DNA do Carnaval”, reforçando a tradição centenária do bloco no circuito dos megablocos cariocas. A Corte Real contou ainda com nomes como Leandra Leal, porta estandarte; Neguinho da Beija-Flor, padrinho; Maria Rita, madrinha; Emanuelle Araújo, musa da banda; João Roberto Kelly, embaixador; Tia Surica, embaixadora; e Selminha Sorriso, musa das musas.

A concentração começou às 7h e a dispersão está prevista para as 13h. A Polícia Militar montou barreiras de acesso na Avenida Primeiro de Março, com revistas antes da entrada no espaço do desfile.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carnaval Paolla Oliveira Carnaval 2026

