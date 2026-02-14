Acesse sua conta
Afinal, o que é Panamera? Entenda de uma vez por todas a música de Tony Salles

Cantor explica a letra de um dos hits do Carnaval 2026

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 20:27

Trio de Tony Salles quebra e desfile é cancelado
  Crédito: Jimmy Galvão/Divulgação

"Ela é roleira, só gosta da bagaceira". “Na Panamera, só quer sentadeira”. Os trechos não saem da cabeça e da ponta da língua dos foliões, mas ainda geram muita dúvida. Afinal, que diabos é roleira? E Panamera? Calma, que a gente te explica.

Roleira é simplesmente aquela mulher que curte o rolê, segundo palavras do próprio Tony Salles. Já Panamera é um modelo de carro da Porsche. O Porsche Panamera é um sedã de luxo de quatro portas, lançado em 2009, conhecido pela combinação de desempenho esportivo e conforto para o dia a dia. No Brasil, o valor pode variar de cerca de R$ 800 mil a quase R$ 2 milhões, a depender da versão.

Entre os modelos disponíveis está o Panamera Turbo S E Hybrid 2026, que pode acelerar de 0 a 100 km por hora em aproximadamente 2,9 segundos e alcançar velocidade máxima superior a 300 km por hora. O veículo aparece no clipe da música e reforça o clima de ostentação presente na canção.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

