CARNAVAL 2026

'Carnaval dos carnavais': José Loreto exalta Salvador em segundo dia na folia

Ator elogia a energia da folia baiana, diz que sempre começa o Carnaval na capital e afirma que experiência “transforma” quem vive a festa de perto

Heider Sacramento

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 02:01

Ator elogia a energia da folia baiana, diz que sempre começa o Carnaval na capital Crédito: Reprodução

Em seu segundo dia no Camarote Salvador, José Loreto voltou a reforçar a paixão pela folia baiana e definiu a experiência com uma frase direta: Salvador é o “Carnaval dos carnavais”. Entre um show e outro no circuito Barra-Ondina, o ator falou sobre a energia da cidade e o impacto que a festa provoca em quem vive de perto.

Para ele, o Carnaval de Salvador ocupa um lugar simbólico na cultura brasileira. “Eu acho que o Carnaval da Bahia é o carnaval dos carnavais, sabe? É o sinônimo da brasilidade”, afirmou. Empolgado, foi além: “Eu acho que é a origem do carnaval mundial. Acho que nasceu aqui.”

Loreto contou que costuma organizar a agenda para iniciar a maratona carnavalesca na capital baiana antes de seguir para outros destinos. “Eu adoro começar o meu Carnaval aqui.” No roteiro deste ano, estão previstas passagens pelo Rio de Janeiro e por São Paulo, repetindo a tradição de circular por diferentes polos da folia. “Ano passado eu fui para Recife e para o Rio. Esse ano eu vou para o Rio, depois para São Paulo. Mas aqui é surpreendente.”