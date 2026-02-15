Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Carnaval dos carnavais': José Loreto exalta Salvador em segundo dia na folia

Ator elogia a energia da folia baiana, diz que sempre começa o Carnaval na capital e afirma que experiência “transforma” quem vive a festa de perto

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 02:01

Ator elogia a energia da folia baiana, diz que sempre começa o Carnaval na capital Crédito: Reprodução

Em seu segundo dia no Camarote Salvador, José Loreto voltou a reforçar a paixão pela folia baiana e definiu a experiência com uma frase direta: Salvador é o “Carnaval dos carnavais”. Entre um show e outro no circuito Barra-Ondina, o ator falou sobre a energia da cidade e o impacto que a festa provoca em quem vive de perto.

Para ele, o Carnaval de Salvador ocupa um lugar simbólico na cultura brasileira. “Eu acho que o Carnaval da Bahia é o carnaval dos carnavais, sabe? É o sinônimo da brasilidade”, afirmou. Empolgado, foi além: “Eu acho que é a origem do carnaval mundial. Acho que nasceu aqui.”

Famosos marcaram presença no Camarote Salvador

Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
1 de 18
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran

Loreto contou que costuma organizar a agenda para iniciar a maratona carnavalesca na capital baiana antes de seguir para outros destinos. “Eu adoro começar o meu Carnaval aqui.” No roteiro deste ano, estão previstas passagens pelo Rio de Janeiro e por São Paulo, repetindo a tradição de circular por diferentes polos da folia. “Ano passado eu fui para Recife e para o Rio. Esse ano eu vou para o Rio, depois para São Paulo. Mas aqui é surpreendente.”

O ator também destacou que a experiência em Salvador vai além dos trios elétricos e dos grandes shows. Segundo ele, há algo transformador na vivência da cidade durante o período. “Todo mundo me pergunta: como é Salvador? Como é passar o Carnaval lá?” E a resposta vem sempre em tom de conselho: “Eu digo: tenta separar um momento da sua vida e vem. Vem sempre.”

Mais recentes

Imagem - Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador

Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador
Imagem - No Camarote Salvador, Pizane diz que entraria diferente no BBB: ‘Mais voltado para o jogo’

No Camarote Salvador, Pizane diz que entraria diferente no BBB: ‘Mais voltado para o jogo’
Imagem - Foquinha celebra fase no BBB e aponta ‘Marquinha de Fitinha’ como hit do Carnaval

Foquinha celebra fase no BBB e aponta ‘Marquinha de Fitinha’ como hit do Carnaval

MAIS LIDAS

Imagem - Torcida do Corinthians planejava 'invadir' casa do BBB 26 com helicóptero para enviar recado a Edilson
01

Torcida do Corinthians planejava 'invadir' casa do BBB 26 com helicóptero para enviar recado a Edilson

Imagem - Grávida de 5 meses, Lore Improta exibe barrigão e se emociona ao falar que sente presença de Preta Gil
02

Grávida de 5 meses, Lore Improta exibe barrigão e se emociona ao falar que sente presença de Preta Gil

Imagem - Professora assina divórcio e ‘casa’ de novo em menos de uma hora em projeto de conciliação
03

Professora assina divórcio e ‘casa’ de novo em menos de uma hora em projeto de conciliação

Imagem - Resultado da Lotofácil 3614, deste sábado (14)
04

Resultado da Lotofácil 3614, deste sábado (14)