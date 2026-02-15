FOLIA

Foquinha celebra fase no BBB e aponta ‘Marquinha de Fitinha’ como hit do Carnaval

Influenciadora concilia apresentação do Mesacast com dias de folia no Camarote Salvador

Heider Sacramento

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 01:16

Foquinha curte o Camarote Salvador e aposta em “Marquinha de Fitinha” como hit da folia Crédito: Reprodução

Foquinha vive um início de ano dividido entre os comentários do Big Brother Brasil e o calor do Carnaval de Salvador. À frente do MasaCast BBB do reality, a jornalista comemora a nova fase na televisão enquanto aproveita a temporada na capital baiana, destino que ela define como seu Carnaval favorito.

“Eu tô amando viver esse momento no BBB. Estar ali como apresentadora do Mesacast é algo que eu sempre amei e sempre me vi fazendo. Acho que tudo o que eu fiz até hoje, como jornalista, me preparou para isso. Então eu tô feliz demais”, afirma.

Com trajetória consolidada na cobertura de cultura pop e entrevistas com artistas, Foquinha vê no projeto uma extensão natural de sua carreira digital. Ao mesmo tempo, mantém presença ativa nas redes, onde compartilha bastidores do programa e registros da folia.

Frequentadora assídua de Salvador, ela reforça a conexão com a cidade. “Eu amo o Carnaval de Salvador, já vim várias vezes. Eu digo que é meu preferido, porque a energia daqui não tem igual”, explica.

Neste ano, a influenciadora circulou pelo Camarote Salvador, um dos espaços mais tradicionais do circuito Barra-Ondina, conhecido por reunir artistas, influenciadores e shows de diferentes gêneros ao longo dos seis dias de festa. De lá, acompanhou apresentações e chegou a subir no trio de Léo Santana. “Eu estava no trio de Léo Santana e foi incrível. Desci porque é muita energia boa. Eu amo estar aqui.”