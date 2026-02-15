Foquinha celebra fase no BBB e aponta ‘Marquinha de Fitinha’ como hit do Carnaval

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 01:16
Foquinha vive um início de ano dividido entre os comentários do Big Brother Brasil e o calor do Carnaval de Salvador. À frente do MasaCast BBB do reality, a jornalista comemora a nova fase na televisão enquanto aproveita a temporada na capital baiana, destino que ela define como seu Carnaval favorito.
“Eu tô amando viver esse momento no BBB. Estar ali como apresentadora do Mesacast é algo que eu sempre amei e sempre me vi fazendo. Acho que tudo o que eu fiz até hoje, como jornalista, me preparou para isso. Então eu tô feliz demais”, afirma.
Com trajetória consolidada na cobertura de cultura pop e entrevistas com artistas, Foquinha vê no projeto uma extensão natural de sua carreira digital. Ao mesmo tempo, mantém presença ativa nas redes, onde compartilha bastidores do programa e registros da folia.
Famosos marcaram presença no Camarote Salvador
Frequentadora assídua de Salvador, ela reforça a conexão com a cidade. “Eu amo o Carnaval de Salvador, já vim várias vezes. Eu digo que é meu preferido, porque a energia daqui não tem igual”, explica.
Neste ano, a influenciadora circulou pelo Camarote Salvador, um dos espaços mais tradicionais do circuito Barra-Ondina, conhecido por reunir artistas, influenciadores e shows de diferentes gêneros ao longo dos seis dias de festa. De lá, acompanhou apresentações e chegou a subir no trio de Léo Santana. “Eu estava no trio de Léo Santana e foi incrível. Desci porque é muita energia boa. Eu amo estar aqui.”
Questionada sobre qual música deve embalar a temporada, Foquinha não hesita em apostar em um dos hits que têm movimentado os trios. “Ai, socorro, tem várias. Eu estava na dúvida entre ‘Desliza’ e ‘Marquinha de Fitinha’, mas depois que eu vi o povo no trio do Léo, eu falei: é ‘Marquinha de Fitinha’.”