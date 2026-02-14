Acesse sua conta
Felipe Pezzoni aposta em conceito e transforma figurino em extensão da música

À frente da Banda Eva, cantor aposta em figurinos da Ellus e reforça a moda como parte do espetáculo no Carnaval de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 17:46

No circuito do Carnaval, o trio elétrico deixou de ser apenas palco. Para Felipe Pezzoni, vocalista da Banda Eva, ele também funciona como vitrine estética. O figurino, diz, não é detalhe, mas parte da narrativa que sustenta a apresentação.

“A gente pensa o Carnaval como conceito. A música puxa a energia, mas a imagem traduz essa intenção.” A construção visual acompanha o repertório e o momento da banda. “Moda é comunicação. O figurino precisa conversar com o que eu estou cantando e com a mensagem que quero passar', conta. Neste Carnaval, o vocalista da Banda EVA aposta em figurinos assinados pela Ellus e incorpora uma estética conceitual às apresentações no trio elétrico em Salvador.

Entre abadás reinventados, recortes estratégicos e tecidos de impacto, Pezzoni vê a roupa como ferramenta de presença cênica. “Quando eu subo no trio, eu preciso estar inteiro. A roupa me ajuda a entrar nesse lugar de entrega.” O processo envolve pesquisa e diálogo com stylist, combinando referências pop, tradição baiana e códigos contemporâneos.

Consciente da velocidade das redes sociais, ele admite que a estética do Carnaval ganhou nova dimensão. “Hoje tudo é muito imediato. A estética do Carnaval circula na hora.” Ainda assim, evita o espetáculo vazio. “Não é sobre exagero. É sobre coerência com a história que estamos contando naquele ano.”

No repertório, a Banda Eva equilibra sucessos e novidades. No figurino, a lógica se repete. Há respeito à trajetória do grupo, mas com olhar voltado para frente. “Respeito a trajetória da banda, mas gosto de apontar para frente.”

No fim, som e imagem se misturam. No trio, Pezzoni canta. Na escolha das roupas, constrói personagem. E faz da moda mais um instrumento para amplificar o Carnaval.

