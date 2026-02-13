Em Salvador, Tati Machado comenta fala de Ana Maria Braga sobre 'dar surra' em BBB: 'Sabe o que faz'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 22:36
Durante passagem pelo Camarote Salvador nesta sexta-feira (13), a apresentadora Tati Machado comentou a fala de Ana Maria Braga que repercutiu nas redes sociais. Nesta semana, a apresentadora de 76 anos viralizou ao dizer que daria uma surra em Ana Paula Renault, participante do Big Brother Brasil 2026.
Tati Machado afirmou que Ana Maria Braga brincou com a situação. A apresentadora também disse que aprende muito com o jeito leve da rainha das manhãs de lidar com as cobranças das redes sociais.
"Acho que a Ana sabe se virar muito bem com as coisas, não à toa, ela tem mais 26 anos na televisão, ela sabe muito bem o que faz. A gente estava ali conversando, ela fez a última frase do dia dela e, na sequência, fez esse comentário", explicou.
"Na hora, eu ri e me perguntei 'o que está acontecendo aqui Ana Maria?' Eu acho que ela sabe o que faz. Ela tem me ensinado muito também a levar as coisas com leveza. Foi um comentário que já passou, ainda bem", completou. "Galera, não me odeie, eu gosto muito da Ana Paula", disse Tati Machado, bem humorada.
Na última quarta-feira (11), Ana Maria Braga aproveitou o programa para repercutir o que tem acontecido na casa mais vigiada do país. A briga de Sol com Milena, que ainda resultou na atriz dando uma chacoalhada no braço de Ana Paula, foi exibida no programa.
Enquanto subia a música e os créditos da equipe, Ana Maria Braga aproveitou para comentar sobre o BBB com Tati e como aplicaria a frase do dia no confinamento.
"Qual é? Está pensando o quê? Eu ia lá e dava uma surra naquela Ana Paula", disse Ana Maria, causando risada de Tati. A fala rapidamente viralizou nas redes sociais.
