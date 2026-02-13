Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Em Salvador, Tati Machado comenta fala de Ana Maria Braga sobre 'dar surra' em BBB: 'Sabe o que faz'

Tati Machado participa do Carnaval de Salvador em camarote nesta sexta-feira (13)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 22:36

Tati Machado fala com a imprensa durante passagem no Carnaval de Salvador
Tati Machado fala com a imprensa durante passagem no Carnaval de Salvador Crédito: Heider Sacramento/CORREIO

Durante passagem pelo Camarote Salvador nesta sexta-feira (13), a apresentadora Tati Machado comentou a fala de Ana Maria Braga que repercutiu nas redes sociais. Nesta semana, a apresentadora de 76 anos viralizou ao dizer que daria uma surra em Ana Paula Renault, participante do Big Brother Brasil 2026.

Tati Machado afirmou que Ana Maria Braga brincou com a situação. A apresentadora também disse que aprende muito com o jeito leve da rainha das manhãs de lidar com as cobranças das redes sociais. 

"Acho que a Ana sabe se virar muito bem com as coisas, não à toa, ela tem mais 26 anos na televisão, ela sabe muito bem o que faz. A gente estava ali conversando, ela fez a última frase do dia dela e, na sequência, fez esse comentário", explicou. 

Leia mais

Imagem - Ambulantes têm isopores destruídos durante passagem de trio elétrico na Barra

Ambulantes têm isopores destruídos durante passagem de trio elétrico na Barra

Imagem - Anitta se irrita com pedidos de conhecidos para subir em trio em Salvador e dispara: 'É um caminhão'

Anitta se irrita com pedidos de conhecidos para subir em trio em Salvador e dispara: 'É um caminhão'

Imagem - Liz, filha de Léo Santana, dança em cima de trio e acena para foliões na Barra-Ondina; veja fotos

Liz, filha de Léo Santana, dança em cima de trio e acena para foliões na Barra-Ondina; veja fotos

"Na hora, eu ri e me perguntei 'o que está acontecendo aqui Ana Maria?' Eu acho que ela sabe o que faz. Ela tem me ensinado muito também a levar as coisas com leveza. Foi um comentário que já passou, ainda bem", completou. "Galera, não me odeie, eu gosto muito da Ana Paula", disse Tati Machado, bem humorada. 

Na última quarta-feira (11), Ana Maria Braga aproveitou o programa para repercutir o que tem acontecido na casa mais vigiada do país. A briga de Sol com Milena, que ainda resultou na atriz dando uma chacoalhada no braço de Ana Paula, foi exibida no programa.

Enquanto subia a música e os créditos da equipe, Ana Maria Braga aproveitou para comentar sobre o BBB com Tati e como aplicaria a frase do dia no confinamento.

"Qual é? Está pensando o quê? Eu ia lá e dava uma surra naquela Ana Paula", disse Ana Maria, causando risada de Tati. A fala rapidamente viralizou nas redes sociais.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Mais recentes

Imagem - Carnaval de Salvador: Daniela leva diversidade e religião no desfile da Barra

Carnaval de Salvador: Daniela leva diversidade e religião no desfile da Barra
Imagem - Olodum reúne Caetano e João Gomes no Pelô

Olodum reúne Caetano e João Gomes no Pelô
Imagem - Bruna Marquezine e Sasha são recepcionadas por Gil e Flora no Expresso 2222

Bruna Marquezine e Sasha são recepcionadas por Gil e Flora no Expresso 2222

MAIS LIDAS

Imagem - Jornalista morre aos 31 anos após confundir sintomas de câncer agressivo com hérnia
01

Jornalista morre aos 31 anos após confundir sintomas de câncer agressivo com hérnia

Imagem - Uma bênção inesperada do Universo muda o rumo de Touro, Virgem, Escorpião e Capricórnio hoje (13 de fevereiro)
02

Uma bênção inesperada do Universo muda o rumo de Touro, Virgem, Escorpião e Capricórnio hoje (13 de fevereiro)

Imagem - Band anuncia fim do MasterChef; entenda
03

Band anuncia fim do MasterChef; entenda

Imagem - Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma
04

Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma