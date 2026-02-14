Acesse sua conta
Carnaval Salvador 2026: confira a programação dos principais circuitos neste sábado (14)

Ivete, Bell e Léo Santana se apresentam hoje

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 07:00

O Carnaval de Salvador segue em ritmo intenso neste sábado (14), com atrações espalhadas pelos três principais circuitos da festa: Batatinha (Pelourinho), Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande). A programação reúne blocos tradicionais, pipocas, afoxés, blocos afros e grandes artistas da música baiana, garantindo opções para todos os públicos ao longo do dia e da noite.

Programação do Circuito Osmar (Campo Grande)

Programação do Circuito Batatinha

Confira a programação prevista para este sábado:

? Circuito Batatinha – Pelourinho (a partir das 16h)

Acará

Bloco O Mangue

Afoxé Mesa de Ogãs

Alerta Mente Negra

Bloco Ginga e Remandiola

Bloco Mucum'G

Bloco Reggae Cabeça de Gelo

Chabis'C

Dana-Dana de Coutos

É Com Esse Que Eu Vou

Eterna Juventude

Filhas de Gandhy – Banda Filhas de Gandhy

Filhos de Nanã

Kizumba

Korin Nagô

Laroyê Arriba

Mulheres na Folia

Mutuê

Oriobá

Rodopiô

Rosa Jaguaricema

Sambetão

Tambores e Cores

Tempero de Negro

? Circuito Dodô – Barra-Ondina (a partir das 14h)

Microtrio Ivan Huol – Bolinho de Estudante

Bloco Coruja – Ivete Sangalo

Vumbora – Bell Marques

Bloco Eva – Banda Eva

Bloco Nana / Vem com o Gigante – Léo Santana

Fissura – Tomate

Timbalada – Carlinhos Brown

Trio Tony Salles

Trio Psirico

Trio Tayrone

O Vale – Alinne Rosa

Tô Ligado – Linguagem de Tambor

Bloco Siri com Tody

Trio da Cultura – Margareth Menezes e convidados

Trio Cheiro / Yes Papazoni – Papazoni

Tarrindo de Q

Ambiental e Ecossistema – Saulo Calmon

Alerta Prime – Noelson do Cavaco e Davi

Trio Guig Ghetto

Trio Luanna Monalisa

? Circuito Osmar – Campo Grande (a partir das 10h30)

Happy – Tio Paulinho e Filhos de Jorge

Pipoca Doce – Carla Perez

Teen Gatas e Gatos

Todo Menino é um Rei / Pequeno Príncipe de Airá – Samba Tororó / Jorge Fogueirão

Didá – Didá Banda Feminina

Bloco da Saudade – Banda da Saudade

Trio Sambamaria – Samba Maria

Polimania – Pagodart

Trio Durval Lelys

As Muquiranas – Xanddy Harmonia

Trio Escandurras

Trio Thiago Aquino

Canelight

Projeto Especial Alegria Alegria Viva o Carnaval

Trio Viviane Tripodi

Bola Cheia

Trio Juan e Ravena

Me Deixa à Vontade – Tonho Matéria

Trio Targino Gondim

Trio Armandinho, Dodô e Osmar

Baby-Léguas – Banda Papa Léguas

As Kuviteiras

Vem Sambar – Grupo Revelação

Trio BaianaSystem

Trio Silvano Salles

Bloco Malê Debalê – Banda Malê

Muzenza – Banda Afro Muzenza

Trio Forró Elétrico

Trio Comcar 1

Trio Magary Lord – Magary

Bloco do Cajá – Zaú Pássaro

Bankoma – Banda Bankoma

Jaké

Trio do Comcar 2

Afinidade

Q Felicidade

Bloco Tô Aê – Banda Toaê

Trio Nessa, Tiri e Taian Riachão

Trio A Vingadora

Ilê Aiyê – Band’Aiyê

Trio Zé Paredão

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

