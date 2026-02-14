Carnaval Salvador 2026: confira a programação dos principais circuitos neste sábado (14)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 07:00
O Carnaval de Salvador segue em ritmo intenso neste sábado (14), com atrações espalhadas pelos três principais circuitos da festa: Batatinha (Pelourinho), Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande). A programação reúne blocos tradicionais, pipocas, afoxés, blocos afros e grandes artistas da música baiana, garantindo opções para todos os públicos ao longo do dia e da noite.
Veja a programação completa do Carnaval na Barra (Circuito Dodô)
Programação do Circuito Osmar (Campo Grande)
Programação do Circuito Batatinha
Acará
Bloco O Mangue
Afoxé Mesa de Ogãs
Alerta Mente Negra
Bloco Ginga e Remandiola
Bloco Mucum'G
Bloco Reggae Cabeça de Gelo
Chabis'C
Dana-Dana de Coutos
É Com Esse Que Eu Vou
Eterna Juventude
Filhas de Gandhy – Banda Filhas de Gandhy
Filhos de Nanã
Kizumba
Korin Nagô
Laroyê Arriba
Mulheres na Folia
Mutuê
Oriobá
Rodopiô
Rosa Jaguaricema
Sambetão
Tambores e Cores
Tempero de Negro
Microtrio Ivan Huol – Bolinho de Estudante
Bloco Coruja – Ivete Sangalo
Vumbora – Bell Marques
Bloco Eva – Banda Eva
Bloco Nana / Vem com o Gigante – Léo Santana
Fissura – Tomate
Timbalada – Carlinhos Brown
Trio Tony Salles
Trio Psirico
Trio Tayrone
O Vale – Alinne Rosa
Tô Ligado – Linguagem de Tambor
Bloco Siri com Tody
Trio da Cultura – Margareth Menezes e convidados
Trio Cheiro / Yes Papazoni – Papazoni
Tarrindo de Q
Ambiental e Ecossistema – Saulo Calmon
Alerta Prime – Noelson do Cavaco e Davi
Trio Guig Ghetto
Trio Luanna Monalisa
Happy – Tio Paulinho e Filhos de Jorge
Pipoca Doce – Carla Perez
Teen Gatas e Gatos
Todo Menino é um Rei / Pequeno Príncipe de Airá – Samba Tororó / Jorge Fogueirão
Didá – Didá Banda Feminina
Bloco da Saudade – Banda da Saudade
Trio Sambamaria – Samba Maria
Polimania – Pagodart
Trio Durval Lelys
As Muquiranas – Xanddy Harmonia
Trio Escandurras
Trio Thiago Aquino
Canelight
Projeto Especial Alegria Alegria Viva o Carnaval
Trio Viviane Tripodi
Bola Cheia
Trio Juan e Ravena
Me Deixa à Vontade – Tonho Matéria
Trio Targino Gondim
Trio Armandinho, Dodô e Osmar
Baby-Léguas – Banda Papa Léguas
As Kuviteiras
Vem Sambar – Grupo Revelação
Trio BaianaSystem
Trio Silvano Salles
Bloco Malê Debalê – Banda Malê
Muzenza – Banda Afro Muzenza
Trio Forró Elétrico
Trio Comcar 1
Trio Magary Lord – Magary
Bloco do Cajá – Zaú Pássaro
Bankoma – Banda Bankoma
Jaké
Trio do Comcar 2
Afinidade
Q Felicidade
Bloco Tô Aê – Banda Toaê
Trio Nessa, Tiri e Taian Riachão
Trio A Vingadora
Ilê Aiyê – Band’Aiyê
Trio Zé Paredão
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.