Por onde andam as ex-dançarinas do É o Tchan que abandonaram a fama?

Grupo É o Tchan viveu o auge no início dos anos 2000

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 14:31

Juliane Almeida integrou o É o Tchan do fim de 2005 até julho de 2011 Crédito: Reprodução

No auge do sucesso do grupo É o Tchan, no início dos anos 2000, a rotina das dançarinas era marcada por viagens frequentes, pouco descanso e longas apresentações nos trios elétricos durante o Carnaval. Anos depois, algumas ex-integrantes seguiram novos caminhos profissionais e adotaram estilos de vida distantes da exposição midiática e da folia.

Débora Brasil

Primeira dançarina do grupo, Débora Brasil integrou o É o Tchan entre 1994 e 1997. Atualmente, aos 55 anos, atua como pastora missionária em Salvador. Em pregações, costuma mencionar o período artístico como uma fase que, segundo ela, foi marcada pelo “pecado”.

“Eu não sabia que ia poder desfrutar dessa presença tão maravilhosa, que é a presença do Senhor, que afasta pessoas que querem destruir a nossa vida. O Senhor olhou para mim, mesmo errada, suja do pecado, ali, subindo e descendo. Eu estava com a vida destruída emocionalmente”, declarou durante o “Culto da Família”, em São Paulo.

Após deixar o grupo e ser substituída por Scheila Carvalho, Débora ainda foi vocalista do grupo Dengo de Mulher entre 1997 e 1998. Em 2002, abandonou definitivamente a carreira artística e passou a se dedicar à vida religiosa, viajando pelo país para participar de palestras e eventos cristãos.

Silmara Miranda

Silmara Miranda assumiu o posto de Loira do Tchan em 2003, substituindo Sheila Mello. Permaneceu no grupo até 2006. Depois de deixar os palcos, dedicou-se aos estudos e, em 2020, foi aprovada no concurso da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina.

Ela tomou posse em novembro daquele ano, em cerimônia com o então presidente Jair Bolsonaro, e passou a atuar nas rodovias. Menos de um ano depois, foi nomeada para um cargo de confiança no setor de comunicação da corporação, em Brasília, onde reside com a filha Bella, de 13 anos. Segundo informações divulgadas, mantém contato com antigos colegas do grupo, com exceção de Scheila Carvalho.

Juliane Almeida

Juliane Almeida integrou o É o Tchan do fim de 2005 até julho de 2011. Após a saída, trabalhou como atriz na novela Salve Jorge. Em 2016, mudou-se para Orlando, nos Estados Unidos, com o marido Michell Moraes.

Formada em Educação Física e com mestrado em Nutrição, atua como fisiculturista profissional e treinadora. Também é proprietária de uma academia de musculação na cidade, onde oferece serviços de personal training e consultoria nutricional. Em maio do ano passado, conquistou vaga no Masters Olympia ao vencer a categoria Well Masters 40+ na competição Emerald Cup, realizada nos Estados Unidos.

Aline Rosado

Aline Rosado participou do grupo entre 2005 e 2008. Atualmente, vive em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde atua como influenciadora e empresária no ramo de organização de eventos.

Casada com o advogado Diogo Correa e mãe de duas meninas, declara-se evangélica. Em suas redes sociais, afirma estar “vivendo o novo”, “curada!” e se descreve como “apaixonada por Jesus”. Ela mantém contato com ex-colegas do grupo, como Sheila Mello, Scheila Carvalho e Jacaré.