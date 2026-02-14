Acesse sua conta
Bruna Marquezine aposta em look transparente de quase R$ 15 mil para curtir o Carnaval de Salvador

Peça artesanal e limitada escolhida pela atriz custa cerca de R$ 15 mil e teve apenas 10 unidades produzidas no mundo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 16:21

Bruna Marquezine e Shawn Mendes no trio de Ivete Sangalo
Bruna Marquezine e Shawn Mendes no trio de Ivete Sangalo Crédito: Webert Belicio / Agnews

A atriz Bruna Marquezine chamou atenção ao surgir com um vestido transparente para curtir o Carnaval de Salvador. A artista apostou em uma produção leve, com referência boho, e deixou a calcinha à mostra ao escolher um modelo todo em renda.

A peça usada por ela é o Camellia Demi Couture Piano Shawl Mini Dress, da Annie's Ibiza. O vestido é artesanal, exclusivo e teve apenas 10 unidades confeccionadas no mundo. Na conversão atual, o valor gira em torno de R$ 15 mil.

Famosos no trio de Ivete Sangalo

Bruna Marquezine troca carinhos com Shawn Mendes por Webert Belicio / Agnews
Shawn Mendes fica surpreso com o Carnaval de Salvador por Webert Belicio / Agnews
Bruna Marquezine e João Lucas prestigiam a estreia de Ivete Sangalo no Carnaval 2026 por Vitor Santos / AgNews
João Lucas ajustou a fantasia de Sasha por Tomzé Fonseca/ Agnews
Nicole Bahls prestigia a estreia de Ivete Sangalo no Carnaval 2026 por Vitor Santos / AgNews
Bruna Marquezine e Shawn Mendes no trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
Tia Má curte trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
Hugo Gloss curte trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
João Lucas e Sasha prestigiam a estreia de Ivete Sangalo no Carnaval 2026 por Vitor Santos / AgNews
Shawn Mendes, Bruna Marquezine e João Lucas prestigiam a estreia de Ivete Sangalo no Carnaval 2026 por Vitor Santos / AgNews
Ivete Sangalo estreia no Carnaval 2026 com o Bloco Coruja por Vitor Santos / AgNews
Ivete Sangalo estreia no Carnaval 2026 com o Bloco Coruja por Vitor Santos / AgNews
João Lucas ajustou a fantasia de Sasha por Tomzé Fonseca/ Agnews
João Lucas ajustou a fantasia de Sasha por Tomzé Fonseca/ Agnews
Ivete Sangalo estreia no Carnaval 2026 com o Bloco Coruja por Tomzé Fonseca/ Agnews
Ivete Sangalo estreia no Carnaval 2026 com o Bloco Coruja por Vitor Santos / AgNews
Bruna Marquezine troca carinhos com Shawn Mendes por Webert Belicio / Agnews
Bruna Marquezine troca carinhos com Shawn Mendes por Webert Belicio / Agnews
Bruna Marquezine troca carinhos com Shawn Mendes por Webert Belicio / Agnews
Bruna Marquezine troca carinhos com Shawn Mendes por Webert Belicio / Agnews
Bruna Marquezine troca carinhos com Shawn Mendes por Webert Belicio / Agnews
Silvia Braz curte trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
Silvia Braz curte trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
Tia Má curte trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
João Lucas e Bruna Marquezine chegam no trio de Ivete Sangalo por Tomzé Fonseca/ Agnews
João Lucas e Bruna Marquezine chegam no trio de Ivete Sangalo por Tomzé Fonseca/ Agnews
João Lucas e Bruna Marquezine chegam no trio de Ivete Sangalo por Tomzé Fonseca/ Agnews
João Lucas e Bruna Marquezine chegam no trio de Ivete Sangalo por Tomzé Fonseca/ Agnews
Hugo Gloss curte trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
Sasha e João Lucas chegam no trio de Ivete Sangalo por Tomzé Fonseca/ Agnews
Sasha e João Lucas chegam no trio de Ivete Sangalo por Tomzé Fonseca/ Agnews
Shawn Mendes estreia no Carnaval de Salvador por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Bruna Marquezine e Shawn Mendes no trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
Bruna Marquezine e Shawn Mendes no trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
1 de 34
Bruna Marquezine troca carinhos com Shawn Mendes por Webert Belicio / Agnews

O visual rapidamente repercutiu nas redes sociais. Uma internauta chegou a publicar comentários em inglês dizendo que “culpa” Shawn Mendes pelo estilo escolhido neste ano. Segundo ela, a atriz teria investido em uma estética mais hippie em comparação com outros carnavais. Apesar da crítica, a usuária declarou que admira a artista.

Bruna está em Salvador para aproveitar a folia e também marcou presença em encontros com amigos e artistas que participam da programação do Carnaval na capital baiana.

Look de Bruna Marquezine
Look de Bruna Marquezine Crédito: Reprodução

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

