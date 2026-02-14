DIVA

Bruna Marquezine aposta em look transparente de quase R$ 15 mil para curtir o Carnaval de Salvador

Peça artesanal e limitada escolhida pela atriz custa cerca de R$ 15 mil e teve apenas 10 unidades produzidas no mundo

Fernanda Varela

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 16:21

Bruna Marquezine e Shawn Mendes no trio de Ivete Sangalo Crédito: Webert Belicio / Agnews

A atriz Bruna Marquezine chamou atenção ao surgir com um vestido transparente para curtir o Carnaval de Salvador. A artista apostou em uma produção leve, com referência boho, e deixou a calcinha à mostra ao escolher um modelo todo em renda.

A peça usada por ela é o Camellia Demi Couture Piano Shawl Mini Dress, da Annie's Ibiza. O vestido é artesanal, exclusivo e teve apenas 10 unidades confeccionadas no mundo. Na conversão atual, o valor gira em torno de R$ 15 mil.

O visual rapidamente repercutiu nas redes sociais. Uma internauta chegou a publicar comentários em inglês dizendo que “culpa” Shawn Mendes pelo estilo escolhido neste ano. Segundo ela, a atriz teria investido em uma estética mais hippie em comparação com outros carnavais. Apesar da crítica, a usuária declarou que admira a artista.

Bruna está em Salvador para aproveitar a folia e também marcou presença em encontros com amigos e artistas que participam da programação do Carnaval na capital baiana.

Look de Bruna Marquezine Crédito: Reprodução