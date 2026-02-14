CARNAVAL

Musa de bateria revela que retirou quatro costelas para o Carnaval: 'Uma das cirurgias mais difíceis que fiz'

Wanessa Félix diz que cirurgia custou até R$ 70 mil e fez parte de um investimento total que pode chegar a R$ 200 mil

A preparação de Wanessa Félix para o Carnaval de São Paulo chamou atenção nos bastidores do Sambódromo do Anhembi, na última sexta-feira (13). Musa da bateria da Acadêmicos do Tatuapé, ela revelou ter passado por uma cirurgia para retirar quatro costelas com o objetivo de afinar a cintura e valorizar a silhueta da fantasia.

"Foi uma das cirurgias mais difíceis que fiz, tanto pela dor quanto pelo tempo de recuperação", afirmou, em entrevista ao Splash, do UOL. Segundo Wanessa, o pós-operatório exigiu o uso contínuo de um corset por cerca de seis meses. "Tem que ser usado um equipamento por seis meses. E tem que ir apertando a cintura, para ficar mais fina. Mas valeu a pena o resultado".

A musa contou que só passou a se sentir totalmente recuperada após cerca de cinco meses, período que coincidiu com o início mais intenso dos ensaios para o desfile. Ela afirmou que o treino foi importante na preparação para o desfile. "O costeiro que estou usando hoje, com a fantasia, tem mais ou menos 8 kg. Foi feita uma preparação por conta dessa carga".

Além da cirurgia, Wanessa afirmou que investiu alto na preparação para o Carnaval. Ao todo, os gastos podem chegar a R$ 200 mil, considerando procedimentos estéticos, treinos, figurino e cuidados físicos. Só a retirada das costelas teria custado entre R$ 60 mil e R$ 70 mil. Com cerca de 1,76 m de altura e estrutura óssea mais larga, ela afirmou que as lipoaspirações convencionais não entregavam o resultado de 100% que ela buscava para o desfile.

Morando nos Países Baixos há seis anos, Wanessa disse que faz questão de voltar ao Brasil para desfilar. “"Eles acham o máximo todo o nosso Carnaval, o nosso samba, as mulheres brasileiras. Abraçam muito a nossa cultura em Amsterdam. Vir para o Brasil desfilar é sempre muito prazeroso".