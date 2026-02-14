CARNAVAL

'Ela me trouxe': Duh Marinho recorda como Preta Gil o apresentou ao Carnaval de Salvador

Presente na abertura do Expresso 2222, o empresário e amigo íntimo relembrou o legado da cantora

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 12:36

Duh Marinho recorda como Preta Gil o apresentou ao Carnaval de Salvador Crédito: Ana Beatriz Sousa

Para Duh Marinho, o Expresso 2222 não é apenas um camarote, é a extensão da sala de casa. Foi ali, levado por Preta Gil, que ele conheceu a magia do Carnaval de Salvador anos atrás. Nesta sexta-feira (13), ao retornar ao Edifício Oceania para a abertura da edição "Pra Sempre Preta", o influenciador não escondeu que a saudade bateu antes mesmo de passar pelas portas do edíficio.



“Eu já vim pensando nela antes de chegar. Quando dei uma volta aqui mais cedo, percebi que tudo me lembra ela”, contou Duh em um papo com o Correio. Para o empresário, que foi um dos pilares de apoio de Preta durante todo o seu tratamento, a decoração dourada deste ano não poderia ser mais certeira. Segundo ele, os paetês gigantes que adornam o espaço são a tradução física da amiga: “O que é mais Preta do que paetês gigantes? Ela era esse brilho em forma de pessoa”.

Duh, que faz parte daquela "família de escolha" que nunca saiu do lado da cantora, relembrou com carinho que a maior marca de Preta no Expresso era a hospitalidade. “Ela ficava aqui em casa, totalmente à vontade. É o primeiro ano sem ela fisicamente, mas a energia está em todo lugar”, afirmou.

Apesar da nostalgia, o clima é de celebração. Enquanto aguardava a passagem dos trios, Duh revelou para quem vai o seu fã-clube na noite de abertura: Anitta. “Vou ficar vibrando quando ela passar aqui na frente. Acompanhei todo o pré-carnaval com ela e hoje vou poder curtir esse momento aqui do Expresso”, contou animado.