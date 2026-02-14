Guarda Municipal protegerá ambulantes após prejuízos no Carnaval

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 15:00
Após ambulantes terem os isopores destruídos durante a passagem de trios elétricos na Barra, nos primeiros dias do Carnaval de Salvador, a Guarda Municipal passará a reforçar a segurança desses trabalhadores em momentos de maior concentração de público. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis, em coletiva à imprensa, após reunião com sua equipe, na manhã deste sábado (14).
“Nós tivemos, no local, por dois dias consecutivos, o mesmo problema. Então, vamos fazer uma barreira de proteção com a Guarda Municipal durante a passagem dessas principais atrações, devido à quantidade de pessoas que elas mobilizam, a fim de evitar qualquer dano aos ambulantes”, declarou o prefeito.
Guarda Municipal vai proteger ambulantes
O episódio mais recente ocorreu durante a passagem do trio do cantor Pedro Sampaio. Em protesto, ambulantes colocaram, dentro do circuito, os materiais destruídos.
“É importante frisar que, nos dois episódios, imediatamente repusemos todos os kits para evitar que eles fossem penalizados em razão da grande quantidade de pessoas que acompanham determinados artistas”, acrescentou Bruno Reis.