Guarda Municipal protegerá ambulantes após prejuízos no Carnaval

Prefeitura anuncia barreira de segurança na passagem de grandes atrações após destruição de isopores na Barra

Bruno Wendel

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 15:00

Bruno Reis Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

Após ambulantes terem os isopores destruídos durante a passagem de trios elétricos na Barra, nos primeiros dias do Carnaval de Salvador, a Guarda Municipal passará a reforçar a segurança desses trabalhadores em momentos de maior concentração de público. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis, em coletiva à imprensa, após reunião com sua equipe, na manhã deste sábado (14).

“Nós tivemos, no local, por dois dias consecutivos, o mesmo problema. Então, vamos fazer uma barreira de proteção com a Guarda Municipal durante a passagem dessas principais atrações, devido à quantidade de pessoas que elas mobilizam, a fim de evitar qualquer dano aos ambulantes”, declarou o prefeito.

O episódio mais recente ocorreu durante a passagem do trio do cantor Pedro Sampaio. Em protesto, ambulantes colocaram, dentro do circuito, os materiais destruídos.