Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Guarda Municipal protegerá ambulantes após prejuízos no Carnaval

Prefeitura anuncia barreira de segurança na passagem de grandes atrações após destruição de isopores na Barra

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 15:00

Bruno Reis
Bruno Reis Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

Após ambulantes terem os isopores destruídos durante a passagem de trios elétricos na Barra, nos primeiros dias do Carnaval de Salvador, a Guarda Municipal passará a reforçar a segurança desses trabalhadores em momentos de maior concentração de público. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis, em coletiva à imprensa, após reunião com sua equipe, na manhã deste sábado (14).

“Nós tivemos, no local, por dois dias consecutivos, o mesmo problema. Então, vamos fazer uma barreira de proteção com a Guarda Municipal durante a passagem dessas principais atrações, devido à quantidade de pessoas que elas mobilizam, a fim de evitar qualquer dano aos ambulantes”, declarou o prefeito.

Guarda Municipal vai proteger ambulantes

Isopores foram destruídos durante passagem de trio elétrico por Reprodução
Ambulantes no carnaval de Salvador por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Espaço dos ambulantes em Ondina por Arisson Marinho/ CORREIO
Ambulantes utilizam banheiro improvisado e se protegem como podem do sol por Arisson Marinho/CORREIO
Idosa foi contida pela Guarda Municipal por GCM/Divulgação
Guarda Civil Municipal por Divulgação/GCM
Bruno Reis fez balanço do Carnaval por Bruno Wendel/CORREIO
Bruno Reis fez balanço do Carnaval por Bruno Wendel/CORREIO
Bruno Reis fez balanço do Carnaval por Betto Jr./ Secom PMS
Bruno Reis por Betto Jr./ Secom PMS
1 de 10
Isopores foram destruídos durante passagem de trio elétrico por Reprodução

O episódio mais recente ocorreu durante a passagem do trio do cantor Pedro Sampaio. Em protesto, ambulantes colocaram, dentro do circuito, os materiais destruídos.

“É importante frisar que, nos dois episódios, imediatamente repusemos todos os kits para evitar que eles fossem penalizados em razão da grande quantidade de pessoas que acompanham determinados artistas”, acrescentou Bruno Reis.

Leia mais

Imagem - 'Decisão judicial não se questiona, se cumpre e se recorre', diz prefeito sobre bloco de Daniela Mercury

'Decisão judicial não se questiona, se cumpre e se recorre', diz prefeito sobre bloco de Daniela Mercury

Imagem - Bruno Reis fala sobre violência após folião ser baleado no Campo Grande

Bruno Reis fala sobre violência após folião ser baleado no Campo Grande

Imagem - Segundo dia de Carnaval tem mais de 1,5 milhão de foliões nos circuitos de Salvador

Segundo dia de Carnaval tem mais de 1,5 milhão de foliões nos circuitos de Salvador

Mais recentes

Imagem - Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador

Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador
Imagem - Com look ousado e energia de solteira, Ivete Sangalo estreia no Carnaval 2026 com o bloco Coruja

Com look ousado e energia de solteira, Ivete Sangalo estreia no Carnaval 2026 com o bloco Coruja
Imagem - Bruna Marquezine aposta em look transparente de quase R$ 15 mil para curtir o Carnaval de Salvador

Bruna Marquezine aposta em look transparente de quase R$ 15 mil para curtir o Carnaval de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa
01

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa

Imagem - Band anuncia fim do MasterChef; entenda
02

Band anuncia fim do MasterChef; entenda

Imagem - Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma
03

Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma

Imagem - Informe de rendimentos do Imposto de Renda 2026: prazo para liberação, onde acessar e como agir em caso de atraso
04

Informe de rendimentos do Imposto de Renda 2026: prazo para liberação, onde acessar e como agir em caso de atraso