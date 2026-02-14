LUTO

O que se sabe sobre a doença que levou à morte de jornalista de 31 anos após oito dias internada

Doença teve evolução agressiva, segundo a família

Carol Neves

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 09:07

Jornalista Flávia Morena morreu aos 31 anos Crédito: Reprodução

A morte da jornalista Flávia Morena de Area Leão Bacelar, aos 31 anos, na noite de quinta-feira (12), em Teresina (PI), provocou grande repercussão entre colegas de profissão e amigos. Após a confirmação do falecimento, novos detalhes sobre a internação e a evolução do quadro clínico vieram à tona.

Flávia estava internada havia oito dias no Hospital de Terapia Intensiva (HTI). Segundo familiares, ela foi vítima de um câncer agressivo e já em estágio avançado, que causou falência múltipla de órgãos e insuficiência cardíaca. Até o momento, a origem da doença não foi identificada.

Ao portal G1, o irmão da jornalista, o músico Luís Paulo Cochá, informou que internação ocorreu no dia 4, após ela sentir dores intensas na coluna. Inicialmente, a suspeita era de hérnia, diante das fortes dores nas costas.

Ainda no mesmo dia, exames apontaram a presença de nódulos no fígado. Conforme relato da família, os médicos explicaram o quadro à paciente e à mãe dela e informaram que, após a estabilização clínica - que incluía infecção e outras complicações - seria iniciado tratamento com quimioterapia.

Nos primeiros dias, Flávia permaneceu em apartamento hospitalar, mas no domingo (8) precisou ser transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Já na segunda-feira (9), foi intubada após agravamento do estado de saúde.

O quadro seguiu piorando ao longo da semana, enquanto familiares permaneciam em vigília no hospital. A morte foi confirmada no início da noite de quinta-feira (12).

Formada em Jornalismo pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) em 2017, Flávia atuou como repórter e também trabalhou em assessoria de comunicação na capital. Nos últimos anos, integrava a equipe da agência digital Global Monster.

Após a confirmação da morte, colegas e amigos prestaram homenagens nas redes sociais. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Piauí (Sindjor-PI) divulgou nota de pesar e manifestou solidariedade à família.