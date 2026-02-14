BBB 26

Edilson Capetinha é expulso do BBB 26 após briga com Leandro Boneco

Comunicado da Globo afirma que ex-jogador 'ultrapassou os limites e descumpriu as regras do programa'

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 09:33

Edilson Capetinha foi acusado de agredir Leandro Boneco Crédito: Reprodução

Edilson Capetinha está fora do BBB 26. O ex-jogador baiano foi expulso do reality show na manhã deste sábado (14), após se envolver em uma briga com Leandro Boneco. O pentacampeão mundial pela Seleção Brasileira chegou a empurrar o rosto do rival e fazer ameaças fora do jogo. A Globo confirmou a decisão em comunicado.

"Neste sábado, dia 14, Edilson foi desclassificado do ‘BBB 26’. Após análise das imagens do participante com Leandro, constatou-se que Edilson ultrapassou os limites e descumpriu as regras do programa. Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt.", diz a nota da emissora.

O desentendimento começou quando Leandro acendeu a luz do quarto enquanto Edilson descansava. Os dois logo começaram uma discussão, com troca de ofensas. Durante o bate-boca, Boneco se manteve com as mãos atrás das costas.

Capetinha chegou a dizer que agrediria Leandro se estivesse fora da casa. "Se eu pegar você lá fora, você está f*", ameaçou o Capetinha. "Dê o pau, que eu estou esperando", retrucou Boneco. O ex-jogador empurrou o rosto do colega. Em seguida, colocou novamente a mão no rosto do Pipoca, que reagiu: "Oxi, você vai ficar me agredindo de graça? Me largue meu irmão. Vai ficar me agredindo de graça?".

Babu entrou no quarto e conseguiu separar os dois. Após deixar o local, Leandro afirmou: "Esse cara me agrediu duas vezes. Eu não vou agredir ele não, eu tenho família para cuidar".