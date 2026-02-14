Cor e número da sorte de hoje (14 de fevereiro): como os signos podem equilibrar amor, ambição e decisões importantes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 12:02
A energia de hoje, 14 de fevereiro, mistura emoção e produtividade. Enquanto o clima romântico ganha força, questões profissionais, acadêmicas e financeiras também pedem atenção. O segredo está no equilíbrio. As cores e números da sorte ajudam a manter clareza, sensibilidade e confiança. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Satisfação pessoal e reconhecimento podem elevar sua autoestima. Novas conexões trazem leve entusiasmo.
Cor da sorte: Azul claro
Número da sorte: 7
Touro: Planos de viagem ou celebrações trazem ânimo ao dia. Organização financeira ajuda a manter estabilidade.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 18
Gêmeos: Foco no trabalho evita distrações desnecessárias. No amor, menos imposição e mais diálogo fazem diferença.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 4
O que deixa cada signo instantaneamente irritado
Câncer: O dia favorece conexões sociais e boas notícias na carreira. Emoções podem ganhar intensidade positiva.
Cor da sorte: Pêssego
Número da sorte: 1
Leão: Determinação ajuda a lidar com cobranças e tarefas acumuladas. Paciência no amor evita frustrações.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 9
Virgem: Contatos influentes podem abrir portas importantes. Surpresas agradáveis aquecem o coração.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 3
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
Libra: Reencontros trazem nostalgia e conforto emocional. Moderação evita excessos que impactam a saúde.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 17
Escorpião: Oportunidades inesperadas surgem no campo profissional. Fase intensa e vibrante no amor.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 6
Sagitário: Novas perspectivas profissionais ampliam horizontes. Um gesto romântico pode surpreender positivamente.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 22
Os signos no trabalho
Capricórnio: Organização é essencial para evitar confusão no trabalho. Seu bom humor pode atrair atenção especial.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 5
Aquário: Crescimento gradual traz motivação extra. Sensibilidade evita conflitos no amor.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 4
Peixes: Priorizar tarefas mantém tudo sob controle. Clima afetivo favorece momentos de carinho e conexão.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 9