Cor e número da sorte de hoje (14 de fevereiro): como os signos podem equilibrar amor, ambição e decisões importantes

O dia favorece romance, mas também pede foco em metas pessoais e responsabilidade com escolhas práticas

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 12:02

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

A energia de hoje, 14 de fevereiro, mistura emoção e produtividade. Enquanto o clima romântico ganha força, questões profissionais, acadêmicas e financeiras também pedem atenção. O segredo está no equilíbrio. As cores e números da sorte ajudam a manter clareza, sensibilidade e confiança. Veja a previsão do site "Hindustan Times".



Áries: Satisfação pessoal e reconhecimento podem elevar sua autoestima. Novas conexões trazem leve entusiasmo.

Cor da sorte: Azul claro

Número da sorte: 7

Touro: Planos de viagem ou celebrações trazem ânimo ao dia. Organização financeira ajuda a manter estabilidade.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 18

Gêmeos: Foco no trabalho evita distrações desnecessárias. No amor, menos imposição e mais diálogo fazem diferença.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 4

Câncer: O dia favorece conexões sociais e boas notícias na carreira. Emoções podem ganhar intensidade positiva.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 1

Leão: Determinação ajuda a lidar com cobranças e tarefas acumuladas. Paciência no amor evita frustrações.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 9

Virgem: Contatos influentes podem abrir portas importantes. Surpresas agradáveis aquecem o coração.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

Libra: Reencontros trazem nostalgia e conforto emocional. Moderação evita excessos que impactam a saúde.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 17

Escorpião: Oportunidades inesperadas surgem no campo profissional. Fase intensa e vibrante no amor.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 6

Sagitário: Novas perspectivas profissionais ampliam horizontes. Um gesto romântico pode surpreender positivamente.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 22

Capricórnio: Organização é essencial para evitar confusão no trabalho. Seu bom humor pode atrair atenção especial.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 5

Aquário: Crescimento gradual traz motivação extra. Sensibilidade evita conflitos no amor.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 4

Peixes: Priorizar tarefas mantém tudo sob controle. Clima afetivo favorece momentos de carinho e conexão.

Cor da sorte: Vinho